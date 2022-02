Ott Tänak Sebastien Ogier'st: ta suutis alati latti kõrgemale tõsta

Veebruari lõpus toimuval Rootsi rallil ei tee esimest korda pärast 2012. aastat MM-etapil kaasa kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier. Prantslane sõidab tänavu vaid teatud etappidel, jagades Toyota kolmandat autot soomlase Esapekka Lappiga.

Ogier'ga koos M-Spordis sõitnud Ott Tänaku sõnul on karjääri lõpetava prantslase näol tegemist WRC sarja legendiga, kelle alistamine oli eestlasele pikka aega eesmärgiks.

"Meil vedas. Minu eesmärk oli teda võita siis kui ta veel meister oli ja sellega saime hakkama," viitas Tänak 2019. aastal võidetud MM-tiitlile. "Oli hea, et sain seda teha enne kui ta karjääri lõpetas, sest tegemist on ikkagi WRC sarja legendiga. Ta on võitnud mitmeid tiitleid erinevate autotootjatega," märkis Tänak.

Tänaku sõnul ei tee kaheksakordse maailmameistri taandumine MM-sarjast tiitliheitlust kergemaks. "Konkurents tiitlile on temata jätkuvalt pingeline, kuid Ogier oli mees, kes suutis alati latti kõrgemale tõsta."

Kas Tänakul on kahju, et endine tiimikaaslane hakkab karjäärile joont alla tõmbama? "On nagu on. Ma austan tema otsust ja edasisi plaane. Rallisõitja karjääri kõrvalt peab jääma aega ka muu elu jaoks," rääkis Tänak.

MM-sarja järgmine etapp toimub Rootsis 24.-27. veebruaril.