Medvedev ja Tsitsipas olid võidukad, Murray pidi leppima kaotusega

Medvedev võitis neljapäeval kodupubliku lemmikut Austraalia tennisisti Nick Kyrgiost (ATP 115.) kaks tundi ja 58 minutit kestnud mängus 7:6 (1), 6:4, 4:6, 6:2 ning jõudis Austraalia lahtistel kolmandasse ringi.

"Tulin seda matši võitma ja olen õnnelik, et sain sellega hakkama," ütles Medvedev pärast mängu. "Tahan lihtsalt anda endast parima, lüüa häid lööke ning loodetavasti piisab sellest millegi suure tegemiseks."

Medvedevi järgmine vastane on hollandlane Botic van de Zandschulp (ATP 57.).

Tsitsipas jõudis neljandat aastat järjest Austraalia lahtistel kolmandasse ringi, alistades argentiinlase Sebastian Baezi 7:6 (1), 6:7 (5), 6:3, 6:4.

"See ei olnud lihtne, aga mul on hea meel, et ma täna selle takistuse ületasin," ütles Tsitsipas mängujärgses väljaku intervjuus. "Palju võitlust, natuke vandumist, aga mul on hea meel, et jõudsin kolmandasse ringi. Täna oli kuum ilm, aga ma proovisin oma südamega mängida ja see tasus ennast ära."

Järgmisena mängib kreeklane Benoit Paire'iga (ATP 56.), kes alistas bulgaarlase Grigor Dimitrovi (ATP 28.) 6:4, 6:4, 6:7 (7), 7:6 (2).

Viiekordne Austraalia lahtiste finalist Murray pidi teises ringis vastu võtma kaotuse, kui jäi alla läbi kvalifikatisooni turniirile pääsenud jaapanlasele Taro Danielile (ATP 120.) 4:6, 4:6, 4:6.

Daniel võitis 79 protsenti oma esimese servi punktidest. 2018. aastal Istanbulis oma karjääri ainsa ATP turniiri tiitli võitnud jaapanlane läheb järgmises ringis vastamisi itaallase Jannik Sinneriga (ATP 10.). Sinner võitis ameeriklast Steve Johnsonit (ATP 104.) 6:2, 6:4, 6:3.

Maailma üheksas reket Felix Auger-Aliassime võitis Alejandro Davidovitš Fokinat (ATP 50.) neli tundi ja 19 minutit kestnud mängus 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (4).