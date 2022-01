Austraalia tahab teisegi tennisisti välja saata

Tegemist on tšehhitar Renata Voracovaga, kes mängis küll sel nädalal Melbourne'i turniiril, kuid nüüd on Austraalia piirivalve palunud tal riigist lahkuda, kirjutas reedel kohalik meedia.

Austraalia piirivalve teatas, et üks isik on lahkunud riigist vabatahtlikult ja üks on viidud viisa tühistamise järel väljasaatmiskeskusesse, aga tema nime ei avalikustatud.

Tšehhi välisministeeriumi teatel on 38-aastane Voracova otsustanud riigist lahkuda, kuid sellest hoolimata esitati Austraaliale oma Canberras asuva saatkonna kaudu ametlik protest.

Voracova pole kunagi jõudnud tennises päris tippu. Üksikmängus on ta suure slämmi turniiridel saanud vaid ühe võidu, paarismängus pääses aga 2017. aastal Wimbledonis poolfinaali.