Prantsusmaa tennisetäht ei osale vaktsiininõude tõttu Austraalia lahtistel

Herbert on koos paarilise Nicolas Mahut'ga võidutsenud kõigil slämmiturniiridel, samuti on kahel korral võidetud ATP aastalõputurniir. Üksikmängus on tema karjääri parimaks jäänud tunamullu veebruaris saavutatud tabeli 36. koht.

"Ma ei ole vaktsineeritud ja reis Austraaliasse ei tule minu jaoks kõne alla," rääkis Herbert esmaspäeval kodumaa meediale. 30-aastase prantslase sõnul alustab ta aastat väiksematel turniiridel Euroopas, kuigi on teadlik, et vaktsiininõue võib tema hooaja ohtu seada.

"Asi ei ole vaid Austraalias: nüüd [nõutakse vaktsiini] juba USA-s, Austrias. See on keeruline teema, aga minu isiklik valik on mitte vaktsineerida," sõnas Herbert. Mahut on kinnitanud, et on vaktsineeritud ja rääkinud ka Austraalias mängimisest, kuid ei ole teatanud, kellega paarismänguturniiril osaleb.