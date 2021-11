Zirk: olümpiad ja MM-id on toredad, aga ISL on kuidagi lõbus

Hollandis Eindhovenis on lõppemas rahvusvahelise ujumisliiga ISL poolfinaalmatšid. Võistkond, mille ridadesse kuulub ka Kregor Zirk, on parima punktisummaga juba finaalipääsu kindlustanud.

Kolmandat aastat tegutsevas liigas ainsa eestlasena võistlev Zirk on tipptiimis Energy Standard oluline tegija. Eriti palju punkte tõi ta oma võistkonnale kahes esimeses poolfinaalmatšis. 400 kroolis saavutas Zirk ühtlasi esimese alavõidu ISL-is.

"See oli minu jaoks, ma arvan, minu karjääri üks suurimaid kordaminekuid. See ei olnud ka nüüd mingisugune lihtne või nõrga tasemega vahetus," lausus Zirk ERR-ile.

"Seal olid päris suured nimed tegelikult. Minu jaoks oli see suur saavutus ja tiimi jaoks oli see ka kindlasti väga tähtis. See andis ka teistele rohkem sellist positiivset energiat, et ka nemad pingutaksid rohkem ja näevad, et see kõik on võimalik."

ISL-is on erinevatel aladel väga mitmekesine boonuspunktide süsteem. Kui Zirk esimese poolfinaalmatši avapäeval Eesti rekordiga esikoha saavutas, tõi ta oma tiimile 19 punkti ehk märksa rohkem kui lihtsalt alavõidu eest antavad punktid.

"Seal on niimoodi, et 100 meetri peal antakse veel lisapunkte esimesele viiele. Ja kuna seal on veel siuke asi nagu jackpot, siis kui sa ujud mingist ujujast 1,8 sekundi võrra kiiremini, siis sul on võimalus tema punktid nii-öelda varastada," selgitas Zirk.

"Ja seda ma ka tegin kolme ujujaga, mis tähendas, et ma sain põhimõtteliselt maksimumpunktid, mida üldse võimalik oli koguda. Ja see kõik on lihtsalt sellepärast tehtud, et nii-öelda igav 400 meetri ujumine oleks natukenegi huvitavam nii sportlastele kui ka kaasaelajatele."

Kahepäevastes matšides teeb Zirk reeglina neli starti ning poolfinaalis oli ta oma tiimi peamine punktitooja kolmel alal: 200 ja 400 meetrit vabalt ning 200 liblikat. Tõenäoliselt ootab teda sama programm ka järgmisel nädalal finaalis.

"Loodame, et läheb kõik hästi. Ettevalmistus on praegu hästi läinud, tulemused on head ja enesetunne on hea. Ootan huviga järgmist nädalavahetust," lausus Zirk.

Sel hooajal võistles ISL-is kümme tiimi, neist kaheksa jätkasid poolfinaalis ja neli tugevamat jõudsid finaali. Ujumismaailma esimese suurusjärgu tähti jagub kõikidesse tiimidesse.

Energy Standardi liidrid ehk suurimad punktimasinad on rootslanna Sarah Sjöström ja valgevenelane Ilja Šõmanovitš, kes püstitas äsja ka 100 rinnulis uue maailmarekordi. Esimesel hooajal tuli Energy Standard ISL-i võitjaks ja mullu tuli leppida teise kohaga.

"See aasta on nüüd konkurents nende kolme hooaja kõige tihedam. Mina ütleks, et esikohale pretendeerib kolm väga tugevat tiimi. Ma arvan, see saab väga-väga tihe rebimine seal finaalis olema," lausus Zirk.

Hoolimata viimase kahe aasta koroonapiirangutest on ISL-i võistlustel eriline atmosfäär, mida sportlased väga kõrgelt hindavad. Ka viimased matšid Hollandis olid publiku jaoks suletud.

"Meil vedas sellega, et meie esimene matš oli ainuke matš, kus olid tavainimesed lubatud tribüünidele. Peale seda tulid piirangud ja tavavaatajad ei ole tribüünidele enam lubatud. Aga õnneks meil on siin väga kõva produktsioonitiim ja DJ-d, kes hoiavad seda atmosfääri ja elevust üleval," sõnas Zirk.

"Ma ütleks, et nüüd viimastel aastatel on see hästi välja tulnud. Need olümpiad ja MM-id kõik on nagu toredad, aga see siin on reaalselt siuke fun või kuidagi lõbus. See on kõige suurem erinevus, millega me varasemalt harjunud oleme. Ja see tiimi ühtsuse tunne on ka ujujate jaoks nii uus ja ma arvan, et kõikidele see väga meeldib."