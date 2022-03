Rahvusvahelise ujumisliiga hooaeg jääb Ukraina sõja tõttu vahele

Liiga pidanuks algama 3. juunil ja lõppema 22. detsembril. "Sõda Ukrainas on tragöödia, mis on hävitanud elusid, perekondi ja kodusid. Mitmed meie ISL-i kolleegid on Kiievis lõksus ja tundub, et see konflikt kestab veel teadmata aja," seisis ISL-i avalduses. "Selles olukorras ei saa me keskenduda kommertsvõistlusele ja olime sunnitud tegema raske otsuse ning lükkama neljanda hooaega aastasse 2023."

"Tähtis on lisada, et ISL ei kao kuskile," jätkus avaldus. "Me tuleme tugevamana tagasi, täname kõiki arusaamise, kannatlikkuse ja toetuse eest."

Eesti ujujatest on ISL-is kaasa löönud Kregor Zirk, kes on Energy Standardi koosseisus kahel korral saanud ISL-is üldvõidu.

"Eile teatasid International Swimming League korraldajad, et lükkavad sellel aastal toimuma pidanud neljanda hooaja järgmisesse aastasse. Põhjuseks on Ukrainas toimuv sõda, mis sundis liiga pearahastaja Konstantin Grigorišinil (Ukraina) otsi kokku tõmbama ja mõtlema tuleviku peale," kirjutas Zirk esmaspäeva õhtul ühismeedias. "See on kurb uudis kogu ujumismaailmale, aga loodetavasti kogub ISL vaheaasta jooksul endale head energiat ning asjad loksuvad uuesti paika. Uueks hooajaks oli minul koht Energy Standardi tiimis olemas."

"Isiklikus plaanis on mul lõppemas tugev treeningperiood ning algamas tihe võistlusperiood," lisas Zirk. "Olen viimase nädala veetnud Tšehhis laagris, kust sõidan otse edasi Pardubice linna, et startida selle aasta teisel võistlusel."