Zirk: arvan, et täitsin nii enda kui klubi ootused ära

"Minu jaoks on alati eesmärk olla enda parimas vormis hooaja kõige tähtsamatel võistlustel ja klubi jaoks, Energy Standardi tiimi jaoks oligi see võistlus kõige olulisem ja ma arvan, et ma täitsin nii enda kui klubi ootused ära," rõõmustas Zirk.

200 meetri liblikujumises ja 200 meetri kroolis Eesti rekordit parandanud Kregor Zirk tõi finaalis oma tiimile 20 punkti, saavutades kaks kolmandat ja ühe neljanda koha. Põnevas esikohaduellis USA tiimi Cali Condorsiga sai Energy Standard vaid 12-punktilise võidu.

Laipäeva hilisõhtul lõppenud finaalmatši järel on mitmed ujujad, nende seas ka Kregor Zirk, jõudnud juba Dubaisse, kus jätkub ettevalmistus kalendriaasta viimaseks võistluseks. Pooleteise nädala pärast algavad Abu Dhabis lühiraja maailmameistrivõistlused.

"Alguses oli tegelikult plaan minna hoopis Iisraeli nädalaks treenima, aga kuna Iisrael sulges enda piirid, siis pidime varuvariandi leidma," selgitas Zirk. "Ja kuna meil nagunii paljud tiimikaaslased otsustasid tulla Dubaisse, siis tulime nendega koos siia ja saame siin aklimatiseeruda natuke ja seda huvitavat linna jälgida."