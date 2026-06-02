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Itaalias liiga võitnud Palts: väga palju oli elevust ja ärevust

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondis mängib reedel MM-valikmängu Liechtensteini ning järgmisel teisipäeval Bosnia ja Hertsegoviinaga. Olulist jõudu lisavad koondisele välismaal karastust saanud pallurid.

Esmaspäeval kogunenud naiste jalgpallikoondisse kuulub seekord üheksa välisliigades pallivat mängijat. Neist kolm - Mari Liis Lillemäe, Kristina Teern ja Liselle Palts jõudsid oma koduklubi Cataniaga Itaalia naiste kolmandas liigas karikafinaali, kus tuli küll penaltitega kaotus vastu võtta. Seejärel vormistasid aga penaltitega liigavõidu ja tõusid tase kõrgemale.

"Jaa, väga palju oli elevust ja ärevust," lausus poolkaitsja Palts. "Ma arvan, et sihukest tunnet ma varem tundnud ei olegi... Ma arvan, et kui võrrelda, kõige ligilähedasem oligi Balti liiga kord, kui olime finaalis ja võitsime. Aga ega see ka ei olnud sihuke kogemus. Mängu eel oli ikka ärevust väga palju."

20-aastase Paltsi jaoks oli see esimene piiritagune klubi. Itaalia jalgpalli iseloomustab ta kiire ja jõulisena. "Ma arvan, et hästi tehniline ka, mängijad on hästi tehnilised, aga pigem seal on füüsiline jalgpall," ütles jalgpallur. "Kui Eestis on taktikaline, siis seal on pigem füüsilise peal rõhk."

Eestlannade roll Catania edus oli suur, kõik said püsivalt mänguaega ja Kristina Teern osutus 13 tabamuse ja nelja resultatiivse sööduga naiskonna parimaks väravakütiks. "Kindlasti ma ei oodanud midagi sellist, et lähed Itaaliasse ja lööd need väravavõrgud puruks, aga mul oli väga hea meel - eriti, kuna sain tiimi nii palju sellega aidata ja ei osanud oodata seda," lausus ründaja.

"Loodame, et uuel aastal jätkan samast kohast kus pooleli jäi. Allkirja mul kuskil all ei ole ja millegagi seotud ma ei ole, aga loodame, et nad ikka tahavad mind uuesti."

Eestlannad loodavad mõlemad Itaalias jätkata B-tasemel, mis on juba profiliiga. Mõlemad tunnevad, et on ka enda arengus sammu edasi teinud, mis on eriti oluline enne koondise MM-valikmänge. Eestil püsib jätkuvalt lootus pääseda sõelmängude faasi. "Meie mängupilt ja tiimi ühtsus on läinud paremaks," lausus Teern.

"Võib-olla väljastpoolt seda ei ole nii väga näha, aga peale eelmiseid mänge me olime kõik koos õnnelikud, isegi need, kes ei mänginud. Me olime rõõmsad ja me teame, mis võimalus meil on, aga ma arvan, et selle peale ei tasu väga mõelda. Võtamegi mäng korraga ja loodame, et läheb nii, nagu minema peab."

Eesti kohtub MM-valikmängus reedel võõrsil Liechtensteiniga ja järgmisel teisipäeval Pärnus Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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