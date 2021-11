Greensmith jätkab M-Spordis

"Olen õnnelik, kui palju olen sel hooajal arenenud. Suur au on esindada M-Sporti ka 2022. aastal," sõnas Greensmith WRC kodulehele.

Malcolm Wilsoni sõnul on Greensmithi areng julgustav. "Ta [Greensmith - toim.] on mulle sel hooajal muljet avaldanud. Ta on palju arenenud, distsipliin on parem ning kiirust on juurde saanud," ütles Wilson.

Greensmith on sel hooajal lõpetanud viiel korral kuue parema seas. Briti selle hooaja parim tulemus oli Keenia ralli neljas koht.

Kõigi eelduste kohaselt jätkab M-Spordis ka prantslane Adrien Fourmaux. M-Sport on juba varasemalt kinnitanud, et võistkonnas sõidab järgmisel hooajal ka iirlane Craig Breen.