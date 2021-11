TÄNA OTSEBLOGI | Hooaja viimane MM-ralli algab Monzas testikatsega

Autoralli MM-sarja viimane ralli sõidetakse Monzas, mis asendab teist aastat järjest pandeemia tõttu ära jäetud Jaapani rallit. Neljapäeval sõidetakse testikatse, mis algab Eesti aja järgi kell 19.01. Monza rallile on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

MM-sarja viimase etapi eel võitlevad meistritiitli eest kaks meest: seitsmekordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) ja esimest meistritiitlit jahtiv Elfyn Evans (Toyota). Sarja üldarvestuses hoiab esikohta Sebastien Ogier 204 punktiga, Elfyn Evansil on kirjas 187 punkti. Möödunud aastal kindlustas Sebastien Ogier MM-sarja meistritiitli Monzas.

Meeskondlikus arvestuses on viimase ralli eel esikohal Toyota 476 punktiga, teisel kohal on Hyundai 429 punktiga ning kolmandat kohta hoiab M-Sport 186 punktiga.

Eesti rallifännidele on oluline teada, et Ott Tänak (Hyundai) paraku Monza rallil ei osale. Tänak jääb perekondlikel põhjustel hooaja viimasest rallist eemale. Tänakut ja kaardilugejat Martin Järveoja asendab Soome rallipaar Teemu Suninen ja Mikko Markkula.

Ühtlasi on Monza ralli puhul tegemist viimase korraga, kui sõidetakse autodega, millel on sisepõlemismootor. Järgmisest hooajast sõidetakse WRC rallisarjas hübriidautodega.

Final shakedown of the WRC season 2021 live tonight at 6pm (UTC+1) on all channels #WRC I #WRCLive I @AciRallyMonza I #ACIRallyMonza pic.twitter.com/x9e8Em5q1E