Kanepi andis koduse turniiri teises ringis loobumisvõidu

Esimese asetusega Kanepi oli neljapäeval briti Katie Swani (WTA 286.) vastu 3:2 eduseisus, ent võttis siis vastu otsuse edasi mitte mängida.

Delfi Sport kirjutab, et tegu on parema kanna vigastusega, mis on Kanepil mitu kuud tunda andnud. Swan läheb veerandfinaalis vastamisi hiinlanna Yue Yuaniga.

Avaringis alistas Kanepi vaid 56 minutiga rootslanna Caijsa Wilda Hennemanni (WTA 497.) 6:1, 6:1.