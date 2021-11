Karl Toom olukorrast klubis: meil on päris raske olnud

Toom siirdus selleks hooajaks Saksamaa teises Bundesligas mängiva Coburgi ridadesse. Hooaja algus on olnud raske, klubi sipleb tabeli allosas.

"Meil on praegu tegelikult päris raske olnud, mängisime seitse mängu ära ja meil lasti treener lahti ehk siis klubi ei olnud meie tegemistega rahul," lausus Toom ERR-ile.

"Nüüd oleme kaks mängu uue treeneriga mänginud, ühe võitnud, teise kaotanud ja peame vaatama, kuidas seda hooaja algust saab parandada. Tegelikult ei ole kõige lillelisem olnud jah."

Meeskonda on Toom enda sõnul hästi sulandunud, kuigi ei mängi ehk tiimis sama suurt rolli kui mullu Rootsis pallides. Tõsi, nüüd tuleb end kinnistada uue peatreeneri plaanidesse.

"Eelmine treener nägi suurt potentsiaali. Ma olen uue treeneriga päris palju rääkinud, ta usaldab mind. Eks see tuleb ikkagi lõpuks ajaga, ta praegu katsetab erinevaid mängijaid ja vaatab, kes kõige paremini toimib," lausus Toom.

Mullune Eesti parim käsipallur, eelmises tsüklis koondise eest 53 tabamust skoorinud Toom tunnetab, et natuke on klubivahetus ja nigel hooaja algus mõjunud ka vaimule. Päris samamoodi nagu tavaliselt ta koondisenädalale vastu ei lähe.

"Ma arvan, et tavapärane ei saaks öelda, sest meil on suhteliselt stressirohke olnud praegu seal Saksamaal, kui võrrelda eelmise aasta Rootsiga - ma sain väga palju mängida, olin väga enesekindel," võrdles Toom. "Nüüd see hooaeg on olnud suhteliselt pingeline ja see võib ka mingisugust rolli mängida."

Eesti koondis sõidab Soome neljapäeval, reedel kohtutakse MM-valiktsükli esimeses ringis Soomega, laupäeval Suurbritannia ja pühapäeval Gruusia koondisega. Järgmisse valikfaasi pääsevad alagrupi kaks parimat.