Lees MM-valikturniiri eel: oleme koos olnud lühikest aega, aga valmis

Eesti käsipallikoondis on saanud enne MM-valikturniiri neli päeva koos treenida ning on lühikest aega hästi ära kasutanud. Eesti vastased alagrupis on Soome, Suurbritannia ja Gruusia.

"Oleme saanud teha ära kogu töö, mis sellise lühikese ajaga võimalik," rääkis ERR-ile koondise vasakäär Kaspar Lees. "Päris palju oleme läbi võtnud ja saanud koostööd lihvida."

Soomes ühines rahvusmeeskonnaga ka Saksamaa Bundesligas Rhein-Neckar Löweni ridades palliv Mait Patrail.

"Me oleme valmis. Nagu ütlesin, lühike aeg on koos oldud, aga oleme üritanud sellest maksimumi võtta. Mait lisandus ka täna, oleme saanud ka piisavalt vastast analüüsida. Kui platsile astume, saab selgeks," tõdes Lees.

"Viis harjutuskorda Tallinnas sujusid väga hästi. Kohe esimese treeningu avaminutitest oli näha, et mehed on isuga asja juures ning eelmistel aastatel õpitu tuli kiirelt meelde. Ainus uus liigutus on, et vasakukäelise tagamehe kohal tegutseb minu käe all esmakordselt Karl Roosna, ent ta adapteerus kiirelt," rääkis koondise peatreener Thomas Sivertsson käsipalliliidu kodulehele.

"Eriti teeb headmeelt, et meil on väga hea meeskonnavaim. See on alati nii olnud ja on ka praegu – koondislased naudivad koos tehtavat tööd ja õhkkond on suurepärane," kinnitas Sivertsson 11 erinevast klubist kokku tulnud mängijate ühtset hingamist.

Turniiri avamängu Eesti ja Soome vahel vilistavad Leedu kohtunikud Gytis Sniurevicius ja Andrius Grigalionis. EHF-i delegaadid on Vladimir Rancik Slovakkiast ja Zigmars Sondors Lätist. Teine turniiri teenindav kohtunikepaar tuleb Hollandist: Dirk Weijmans ja Rick Wolbertus.

Eesti koondis MM-valikturniiriks Soomes:

Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Mait Patrail (Rhein-Neckar Löwen), Karl Toom (HSC 2000 Coburg), Karl Roosna (1. VfL Potsdam), Alfred Timmo (Fjellhammer IL), Armi Pärt (Helsingi Dicken), Markus Viitkar (Karjaa BK-46), Henri Hiiend, Hendrik Varul, Mathias Rebane (kõik Põlva Serviti), Rasmus Ots, Kristo Voika, Ott Varik, Mihkel Lõpp (kõik Viljandi HC), Armis Priskus, Kaspar Lees, Jürgen Rooba (kõik HC Tallinn) ja David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp, delegatsioonijuht Priit Allikivi.

MM-valikturniiri ajakava Vantaa Energia Areenal:

5.11. 17:00 Soome – Eesti

5.11. 20:00 Gruusia – Suurbritannia

6.11. 16:00 Soome – Gruusia

6.11. 19:00 Eesti – Suurbritannia

7.11. 15:00 Suurbritannia – Soome

7.11. 18:00 Eesti – Gruusia