Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein on taastunud pöidlavigastusest ja sõlminud Bremeni Werderiga uue, püsiva lepingu. Nüüd saab ta rahuliku meelega nii koondisemängule kui ka suvele vastu minna.

Jalgpallikoondis alustab laupäeval Pärnus Balti turniiri ning sõitis suvepealinna juba esmaspäeval. Üle pika aja sai koondisega taas liituda ka väravavaht Karl Jakob Hein, kes on vahepeal paranenud pöidlavigastusest ja ühtlasi sõlminud püsiva lepingu Saksamaa Bundesliga klubi Bremeni Werderiga.

Viimase hooaja Werderis laenul olnud Hein ütles, et temale mõjus veenvalt klubi otsustavus temaga varakult lepingu sõlmimisel.

"See on esimene indikaator iga klubi puhul mängija jaoks, et klubi väga tahab sind. See on kõige tähtsam asi ja rohkem polnud vaja. Saime nii varakult tehtud ka, see on väga positiivne, saan suvel nüüd rahulikult puhata ja koondisele keskenduda ja ei pea, nagu varasemal kahel hooajal, nüüd augustini ootama. Saan ilusti ka hooaja ettevalmistusega pihta hakata," selgitas Hein.

Kevadisest pöidlavigastusest on Hein hästi taastunud. "Ma tunnen väga hästi. Olen nüüd kaks nädalat teinud täie gaasiga trenni siin Eestis ja poisid on mulle peale löönud. Olen väravavahi treeneritega kõvasti trenni teinud ja saanud selle hea tunde ja rütmi jälle kätte, mis ma sooviksin väravas. Nüüd hakkab koondisenädal ja tunnen ennast sajaprotsendiliselt," rääkis Hein.

"Mul ei ole mingit valu. Mingeid tagasilööke ei ole vigastusega olnud ja tunne on hea. Ma tunnen, et see rütm, väravavahi rütm on olemas ja ma tunnen ennast sama hästi kui mitte paremini kui enne vigastust," lisas ta.

Eesti koondise Balti turniiri avamängust Fääri saartega teevad laupäeval algusega kell 17.45 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.