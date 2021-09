Katsuta Kreekas ei stardi

Katsuta ajutine kaardilugeja Keaton Williams pidi perekondliku hädaolukorra tõttu koju naasma.

Williams asendas Katsuta kaardilugejat Dan Barritit, kes vigastas Rally Estonia esimesel päeval selga ning ei ole veel paranenud. Nii kiiresti ei leitud Williamsile enam asendust ja Katsutal ei ole võimalik Kreekas startida.

Unfortunately @TakamotoKatsuta and @KeatonWilliams_ will not start the Acropolis Rally after Keaton had to return home because of a family emergency.



It was not possible to bring in another co-driver at this late stage, so the decision was made to not take part in the rally. pic.twitter.com/Aj1Ykx1t5l