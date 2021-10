NBA eelvaade: põletavad küsimused enne juubelihooaega

Algav NBA hooaeg on järjekorras juba 75. ja süžeeliine, mida jälgida, kipub aina juurde tulema. Veel on lahtine suurte staaride Kyrie Irvingu ja Ben Simmonsi lähitulevik; Euroopa korvpallisõbrad tahavad kindlasti näha, kuidas hakkab toimima Luka Doncici ja Dallas Mavericksi uue peatreeneri Jason Kiddi kooslus ning sedagi, kas Sloveenia tähel õnnestub Giannis Antetokounmpo ja Kevin Duranti kõrval sekkuda ka liiga kõige väärtuslikuma mängija valimisse.

Sel sügisel naaseb NBA pärast kahte koroonahooaega normaalsusesse ehk taas mängitakse 82 kohtumist. Hooaja avaõhtul mängivad Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets ning Los Angeles Lakers - Golden State Warriors.

Idakonverents

Kolm suurt:

Brooklyn Nets

Ma ütlen teile kohe praegu, mis hakkab juhtuma. Kevin Durant ja James Harden alustavad hooaega keset Kyrie Irvingu ümber keerlevat meediatsirkust, sest kõik väljaanded räägivad vaid sellest, kas Nets suudab ilma NBA juhtiva pseudointelligentita tiitli võtta; aga kaks nädalat pärast avamängu on vaktsineeritud Irving tagasi väljakul, Nets tuleb meistriks, Durant on liiga kõige väärtuslikum mängija ja ESPN teeb tagatipuks sõrmusteni viinud Irvingu mõttemaailma avava dokumentaali.

Kyrie Irving ei loobu täispikast NBA hooajast millegi sellise nimel, millesse ta - vähemalt tema viimast Instagram Live'i kuulates - isegi lõplikult ei usu. Kui ta naaseb, saame viimaks teada, milleks kõik mootorid käima pannud Nets suuteline on, sest Irving, Durant ja Harden on koos mänginud vaid kaheksas kohtumises.

Patty Millsi ja Paul Millsapi näol on lisandunud kaks olulist rolli kandma hakkavat vabaagenti, Durant oli varasuvel tiimi tassides peaaegu pidurdamatu ja kui Steve Nash leiab õige rotatsiooni näol võtme vigastuste ennetamiseks, lähevad meistrisõrmused pea pool sajandit kestnud pausi järel taas Suurde Õuna.

Milwaukee Bucks

Pärast seda, kui Bobby Portis leppis selgelt vähemaga kui ta tegelikult väärt on, alustab Bucks tiitli kaitsmist sisuliselt sama tuumikuga ja nende ehk tähtsaimaks suviseks liigutuseks ongi see, et tiimi selgroo moodustavad Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ja Jrue Holiday on nüüd lepinguliselt seotud 2024. aastani.

Ühe nurga alt vaadates on see märk heast sisekliimast ja järjepidevusest, aga teisalt saadi ida poolfinaalis ühe Kyrie Irvinguta ja pooliku James Hardeniga Brooklynist jagu alles seitsmenda mängu lisaajal. Kui Netsi suur kolmik peaks sel hooajal olema täie tervise ja vaktsineerituse juuers, siis mida on Bucksil vastu panna?

Viimastel aastatel kaugviskeid 30-protsendiliselt tabanud Antetokounmpo sai hooajaeelsetes mängudes läbi korvirõnga neli kaugviset kuuest, mis ei tõesta mõistagi mitte midagi, kuid tema viskeliigutus tundub ka sellise pisikese valimi juures varasemast enesekindlam. Kui kahekordne MVP on tõesti enda arsenali lisanud ka stabiilse kolmepunktiviske, on temast saanud korvpalliajaloo kõige lähedasem vaste Daffyt ja Bugsi kimbutanud Monstaridele.

Atlanta Hawks

Hawks alustas eelmist hooaega kehvalt, aga lõpetas 27 võidu ja 11 kaotusega ning purjetas laineharjal idakonverentsi finaali. Nende kartmatu mängustiil leidis palju poolehoidjaid, kuid ka vastaseid, sest tihti oli kuulda nurinat, et tiimi nüüd 23-aastane täht Trae Young üritab kaitsjatelt ülemäära aktiivselt vigu välja meelitada.

Teatud piirini on kriitikutel õigus. Eelmisel hooajal sai Young NBA-s proovida kõige rohkem vabaviskeid, Hawksist enam käis joonel vaid kolm meeskonda. Selleks sügiseks on liiga teinud reeglimuudatuse, mis peaks vabavisete teenimise tegema keerulisemaks ja Young käiski hooajaeelsetes mängudes joone taga vaid viiel korral. See ei tähenda samas, et Hawks peaks seetõttu nüüd ida tippude seast välja kukkuma, vaid sel sügisel on pigem oodata väikest muudatust mängustiilis: eelmisel hooajal oli Atlanta kõigi oma snaipritega enim kolmeseid teele saatnud tiimide järjestuses alles 19.

Atlanta on alahinnatult talendikas, aga mis kõige tähtsam, väga pika pingiga tiim. Teiste idakonverentsi finaalipürgijate ees annabki neile eelise võimalus leida pusletükke ka siis, kui seeria hakkab pikale venima ja tähtmängijad väsima.

Teised lootusrikkad:

Philadelphia 76ers peab enne kõrgetele kohtadele mängimist selgeks tegema, mis saab Ben Simmonsiga. Praegune olukord ei saa meeskonna sisekliimale eriti hästi mõjuda.

*

Miami Heat lisas huvitava käiguna Kyle Lowry ja on kaitses kahtlemata väga hea, aga nende koosseis jääb 82-mängulise hooaja jaoks ehk veidi õhukeseks.

*

Chicago Bulls tõi Zach LaVine'ile ja Nikola Vucevicile appi DeMar DeRozani ja Lonzo Balli ning võib paljusid üllatada, paraku jääb pikkadest puudu.

*

Charlotte Hornets mängib ka sel aastal kindlasti toredat korvpalli, noore ja põneva tiimi jaoks on veel lihtsalt liiga vara.

Must hobune:

Eelmisel hooajal lati alt läbi läinud Boston Celtics jättis hüvasti kauaaegse presidendi Danny Ainge'iga ja saatis kaheksa aastat peatreeneriks olnud Brad Stevensi kulisside taha. Uuel peatreeneril Ime Udokal on veel kooliraha maksmata, aga muutus toob kaitsega hädas olnud tiimi uut hingamist. Ida kolmas-neljas koht ei ole võimatu.

Kas LeBron Jamesil on piisavalt jaksu, et oma 19. hooajal Los Angeles Lakersit suve alguseni tassida? Aga mis küsimus see on? Autor/allikas: SCANPIX/AP

Läänekonverents

Kolm suurt:

Phoenix Suns

Esmaspäevase tähtaja kukkudes ei olnud Suns oma keskmängijale Deandre Aytonile lepingupikendust pakkunud, mis tähendab, et nende hooaeg saab minna kahte moodi: Ayton tunneb end alaväärtustatuna ja muutub tujukaks, mis toob kaasa sisekliima halvenemise ja maksab Sunsile hooaja lõpus kätte; või Ayton tunneb end alaväärtustatuna ja muutub vihaseks, mis tõstab tema mängu sootuks järgmisele tasemele ning annab niigi äärmiselt tugeva koosseisuga Phoenixile veel ühe lisakäigu.

Eelmisel hooajal jäi Sunsil puudu korralikust Aytoni-sugusest korvialusest jõust ja kuigi suvine leping Javale McGeega pani nii mõnegi kulme kergitama, on mees hooajaeelsetes mängudes olnud tugev (Lakersi vastu 16 minutiga 12 punkti, üheksa lauapalli, kolm blokki ja +/-25). Ikkagi kolmekordne meister ja olümpiavõitja. Sunsil on võimalik palgalimiidiga veidi mängida ja teha hooaja sees üks vangerdus, näiteks tuua juurde veel üks kõrge kaliibriga pikk. Kui see juhtub ja Aytoni puhul läheb käiku too teine variant, ei näe põhjust, miks Suns ei peaks olema veel parem kui eelmisel hooajal.

Los Angeles Lakers

Kas NBA ajaloos on olnud teist tiimi, kelle ettevalmistusperiood kipub venima niivõrd pikaks? See, et Lakers kaotas oktoobri alguses kõik kuus soojendusmängu, ei pane igiliikureid enam silmagi pilgutama, me räägime ikkagi sellest, et tabelit hakatakse vaatama alles kevadel.

"Hoolin treeningutest rohkem kui hooajaeelsetest matšidest. Mängime erinevate viisikutega, vahetusmehed üritavad end käima saada ja nii edasi, aga mina ei õpi neist enam mitte midagi," sõnas LeBron James USA Todayle. "Ma võin selle l*** 15 korda kaotada ja keegi ei saa midagi öelda. See ei tähenda õnneks midagi," oli Russell Westbrook pärast oma üheksat pallikaotust Lakersi 94:123 kaotusmängus Sunsi vastu muretu.

Lakers vahetas Jamesi ja Anthony Davise ümber välja sisuliselt kogu koosseisu ja me näeme midagi sarnast Miami Hiitlite ajastule: James, Westbrook ja Davis teenivad sel aastal 120 miljonit, üheksal mängijal on miinimumleping. Aga James alustab oma 19. hooaega, tiimi keskmiseks vanuseks on 31 ja võimalik on permutatsioon, kus sellel hooajal jookseks kollastes särkides väljakule NBA ajaloo keskmiselt kõige vanem koosseis. Et tiitel taas inglite linna tuua, peaks justkui liiga palju asju täpselt õigesti minema... aga kui ajalugu on midagi näidanud, siis seda, et aasta lõpus oma 37. sünnipäeva tähistav LeBron James on ju kõigeks võimeline.

Utah Jazz

Eelmisel põhihooajal NBA parima tiimina 72 protsenti mängudest võitnud Utah purjetab ka seekord aprillini kindlatel vetel, küsimuseks on taas, mis saab pärast seda? Tunamullu kevadel jäädi avaringis 1:4 alla Houston Rocketsile, üle-eelmise play-off'i avaringis kaotati Denver Nuggetsile 3:1 eduseisust, sel suvel juhiti lääne poolfinaali kuuendas mängus kolmanda veerandaja alguses veel 25 punktiga, aga ilma Kawhi Leonardita Los Angeles Clippers suutis ikkagi võita.

Rudy Gobert'i kolm NBA parima kaitsemängija tiitlit räägivad küll selget keelt, aga kui mitmekülgne suudab Jazz olla eliittagamehi takistades, olukordades, kus vastased panevad väljakule viis viskajat? Veteran Rudy Gay lisamine võib Jazzile lisakäigu anda, aga kas sellest piisab teravate Phoenix Sunsi ja Golden State Warriorsi vastu?

Teised lootusrikkad:

Luka Doncic on jätkuvalt ainulaadne talent, Dallas Mavericks asendas aga Rick Carlisle'i Jason Kiddiga. Kõik loodavad, et Kristaps Porzingis suudab tervena püsida, aga see kooslus võib vajada üht hooaega sisseelamiseks.

*

Tundub rumal valitseva MVP-ga tiimi maha kanda, kuid kes pakub Denver Nuggetsis Nikola Jokicile piisavalt abi, eriti hooaja alguses, kui Jamal Murray paraneb ristatisideme rebendist? Ka nemad võivad juba eos vargsi vaadata järgmise hooaja poole.

*

Los Angeles Clippers vajab tihedas läänekonverentsis hea asetuse saamiseks Kawhi Leonardi abi, aga paraku tundub, et kahekordne finaalseeria MVP peab selle hooaja vahele jätma. Paul George'il on vaja kotist üks särav jänes välja tõmmata.

Must hobune:

Kui Klay Thompson hooaja teises pooles viimaks väljakule naaseb, on tal selja taha jäänud ligi tuhandepäevaline vigastuspaus. Kes on see Klay Thompson, kellega me Golden State Warriorsi mängudes taaskohtume? Tõenäoliselt sama kuum viskekäsi, aga kas ka sama eliitkaitsja? Stephen Curry eelmine hooaeg (32 punkti, 5,5 lauapalli: mõlemad karjääri parimad) oli MVP-tasemel ja kui 2020. aasta draft'i teine valik James Wiseman suudab vigastusest paranedes astme võrra kõrgemale astuda, võib sellel Warriorsi tiimil aprilliks sees olla päris tuline hoog.

Ennustus:

Ida finaalis alistab Nets Bucksi 4:2, läänes Suns 4:3 Jazzi. Finaalis võidab Nets 4:1. Kõige väärtuslikuma mängija tiitel läheb Antetokounmpo ees Durantile, kuuendaks meheks saab Patty Mills.