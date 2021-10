Irving loobub vaktsiinist ja miljonitest, aga mitte korvpallist

New Yorgi seaduste alusel peavad kõik profisportlased seal mängimiseks laskma end vaktsineerida, kuid seitsmel korral liiga tähtede mängule valitud Irving ei soovi seda teha. Teoreetiliselt saaks mees osaleda võõrsilmängudes, aga sellega pole nõus Nets, kes keelas Irvingul teisipäeval ka võistkonna treeningutel osalemise.

"On tõsi, et New Yorgi tiimis jätkamiseks pean olema vaktsineeritud. Olen otsustanud end mitte vaktsineerida, see oli minu valik ja palun teil kõigil seda otsust austada," rääkis Irving oma kolmapäevases Instagram Live'is.

"Püsin jätkuvalt vormis ja olen valmis mängima, valmis kõigest sellest osa saama. See ei ole poliitiline otsus ega seotud NBA-ga, see puudutab minu elu ja minu valikuid," sõnas Irving, kes võib sel hooajal oma seisukohale kindlaks jäädes ja mitte mängides ilma jääda 17 miljonist dollarist. Samuti on USA meedia kirjutanud, et Brooklyn ei paku Irvingule ka uut lepingut.

Pärast pikka tiraadi, mille jooksul toonitas Irving veel kord, et pole vaktsiinivastane ja saab oma tegude tagajärgedest aru, sõnas ta: "Ei, ma ei kavatse karjääri lõpetada. Ma ei lahku korvpallist niimoodi. Mul on veel palju tööd teha."

Ühe Irvingu toetajana kommenteeris endine NBA mängija Stephon Marbury video all: "[Muhammad] Ali oleks sinu üle uhke", ilmselt mäletamata, et legendaarne poksija oli 1978. aastal osaline telereklaamis, mis keelitas New Yorgi lapsi ja nende vanemaid vaktsineerima.

NBA põhihooaeg algab teisipäeval.