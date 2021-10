Warriors ja Bulls said hooaja esimese kaotuse

Golden State Warriors pidi kodusaalis lisaaja järel tunnistama Memphis Grizzliese 104:101 paremust.

Warriors võitis poolaja 55:45 ja juhtis veel ka viimasel veerandajal kaheksa punktiga, aga Grizzlies ei andnud alla, pääsedes vahepeal ka ise kolme punktiga ette, seejuures viskas Ja Morant neljandal veerandil Grizzliese eest 15 punkti. Damion Lee kolmene viigistas seisu ning normaalaeg lõppes 98:98.

Lisaajal viis Kyle Anderson vabavisetes Grizzliese juhtima, Lee veel üks kolmene viis omakorda punktiga peale Warriorsi, kuid lisaaja lõpuminutid kuulusid külalistele – esmalt saadi De'Anthony Meltoni korvist taas punktiga ette ning lõppseisu vormistas Morant.

Võitjate parim oli Morant 30 punkti, seitsme lauapalli ja viie resultatiivse sööduga. Desmond Bane lisas 19 ja Jaren Jackson Jr. 15 punkti. Warriorsi resultatiivseim oli Stephen Curry 36 punktiga, Andrew Wiggins lisas 16 ja Lee 14 punkti.

Warriorsile oli see nelja võidu kõrvale esimene kaotus, mis paigutab nad läänekonverentsis teisele kohale. Grizzliesel on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust ja nad on praegu viiendal kohal.

Esimese kaotuse sai ka idakonverentsi liider Chicago Bulls, jäädes kodusaalis napilt 103:104 alla New York Knicksile.

Knicks juhtis suurema osa mängust, vahepeal oli edu 13-punktiline, kuid viimase veerandi lõpuminuteil hakkas vahe sulama. Bulls lõpetas mängu 12:0 spurdiga ja mängida jäi veel 9,5 sekundit, aga selle ajaga rohkem korvini ei jõutud ja vastu tuli võtta napp kaotus.

Kemba Walker tõi Knicksile 21 punkti, RJ Barret lisas 20 silma. Bullsi parim oli Zach LaVine 25 punktiga, Nikola Vucevic lisas 22 ja DeMar DeRozan 20 punkti.

Dallas Mavericks alistas kodusaalis 104:99 San Antonio Spursi, võitjate parim oli Luka Doncic 25 punkti ja viie resultatiivse sööduga.

Tulemused:

Washington – Atlanta 122:111

Philadelphia – Detroit 110:102

Chicago – New York 103:104

Houston – Utah 91:122

Dallas – San Antonio 104:99

Golden State – Memphis 101:104 la.