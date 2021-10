Brooklyn Nets: Kyrie Irving ei saa mängida enne, kui ta end vaktsineerib

New Yorgi seaduste kohaselt pääsevad avalikele üritustele vaid üle 12-aastased inimesed, kes on vaktsineeritud. Seadus puudutab ka Brooklyn Netsi eest mängivat Kyrie Irvingut, kes pole end seni COVID-i vastu vaktsineerinud.

Irving saaks seaduse tõttu meeskonna eest mängida ainult võõrsil (v.a San Franciscos, kus kehtib samasugune seadus), ent teisipäeval teatas Brooklyn Netsi peadirektor Sean Marks, et Kyrie Irving ei saa meeskonna eest mängida ega treenida enne, kui ta end COVID-i vastu vaktsineerib.

"Oleme otsustanud, et Irving ei saa meeskonnaga mängida ega treenida enne, kui ta saab täielikult võistkonnaga kaasa lüüa. Irving on teinud isikliku otsuse ning austame tema õigust valida," kommenteeris Marks pressiteate vahendusel.

Nets GM Sean Marks statement on Brooklyn's decision to sit Kyrie Irving until he fulfills NYC vaccination rules: pic.twitter.com/4LBIQXt7al — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021

The Athleticu ajakirjaniku Shams Charania sõnul ei ole Irving vaktsiinivastane, vaid Irvingu seisukoht on tingitud asjaolust, et inimesed kaotavad vaktsiininõude tõttu oma töökohad.

NBA reeglite kohaselt ei maksta mängijatele palka mängude eest, mida nad koroonaviirusega seotud reeglite vastu eksimise tõttu kaasa teha ei saa. Irving teenib sel hooajal 34,9 miljonit dollarit ja võib NBA reeglite tõttu ilma jääda mitmest miljonist dollarist.