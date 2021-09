NBA kehtestas vaktsineerimata mängijatele karmid reeglid

Eelmisel nädalal selgus, et 90 protsenti NBA mängijatest on enne treeninglaagrite algust vaktsineeritud, ent septembri alguses ellu viidud seadusemuudatused San Fransisco ja New Yorki osariikides tähendavad, et kõik üle 12-aastased inimesed peavad olema vaktsineeritud, et teatud üritustele ning toimumispaikadele pääseda. Nende paikade seas on välja toodud ka San Fransisco Chase Centeri (Golden State Warriors) areen ning Madison Square Garden (New York Knicks) ja Barclays Center (Brooklyn Nets) New Yorki osariigis.

Mängijatele, kes on sunnitud New Yorgis ja San Franciscos mänge vahele jätma, ei maksta vahelejäänud mängude eest tasu.

"Mängijatele ei maksta mängude eest, kus nad ei saa osaleda, sest ei ole täitnud vaktsineerimisnõudeid," lausus NBA kõneisik Mike Bass.

Hetkeseisuga puudutab seadusemuudatus konkreetselt kahte tuntud NBA mängijat. Nimelt pole vaktsineeritud Golden State Warriorsi ääremängija Andrew Wiggins ja Brooklyn Netsi tagamängija Kyrie Irving.

New York Knicks avaldas, et kogu nende meeskond on täielikult vaktsineeritud.

Los Angeles Lakersi staarmängija LeBron James teatas hiljuti, et on otsustanud ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida. 36-aastane korvpallur oli varem vaktsiini osas skeptiline.

"See pole parim ainult mulle, vaid ka minu perele ja sõpradele. Just sellepärast ma otsustasingi ennast vaktsineerida. Võitmine on võimalik ainult terve püsides," ütles James teisipäevasel pressikonverentsil.

NBA ei saa kehtestada vaktsineerimiskohustust. "Vaktsineerimiskohustus NBA mängijatele vajab nõusolekut mängijate ametiühingult. NBA on need pakkumised teinud, aga mängijate ühing on vaktsiinikohustuse tagasi lükanud," Bass.

NBA põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.