Houston otsib hirmkalli lepinguga John Wallile uut klubi

USA spordimeedia kirjutab, et Houston Rockets ja John Wall on otsustanud viiel korral NBA tähtede mängul osalenud tagamehele leida uus koduklubi.

31-aastane Wall mängis aastatel 2010-19 Washington Wizardsis, kus viskas oma individuaalselt parimal, 2016/17 hooajal ühes mängus keskmiselt 23,1 punkti ning jagas kaaslastele 10,7 korvisöötu.

Mullu detsembris vahetati Wall Russell Westbrooki vastu Rocketsisse. Mehe karjääri on aga seganud rasked vigastused, mille tõttu on ta viimasel neljal hooajal väljakul käinud vaid 113 korral ning pidi kannavigastuse tõttu vahele jätma kogu 2019/20 hooaja.

ESPN-i ja Athleticu sõnul on Houston otsustanud vaadata tulevikku ning mänguaega jagada 20-aastasele Kevin Porterile ning kaks aastat nooremale Jalen Greenile. Kuigi mängija ja tiimi suhted on osapoolte kinnitusel jätkuvalt soojad, leiti ühiselt, et Walli pingilt sekkumine ei ole kummagi jaoks mõistlik ja nüüd otsitakse uusi lahendusi.

Kosilaste leidmine ei saa aga olema lihtsaks ülesandeks, sest viiekordne all-star teenib kahe järgmise hooaja eest 91,7 miljonit dollarit, mis teeb temast Golden State Warriorsi tähe Stephen Curry järel liiga teiseks enimteenivaks mängijaks.

USA meedia sõnul on üheks võimalikuks lahenduseks Los Angeles Clippers või Philadelphia 76ersit ja Sacramento Kingsi kaasav ühistehing, mille tulemusena liiguks Wall Philadelphiasse ja Ben Simmons Sacramentosse.