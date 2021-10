Warriorsi korvpallur Wiggins lasi end lõpuks vaktsineerida

NBA kehtestas vaktsineerimata mängijatele selleks hooajaks karmid reeglid ning lükkas varem tagasi Wigginsi taotluse usulise erandi saamiseks.

Warriorsi treener Steve Kerr kinitas nädalavahetusel, et Wiggins on vaktsineeritud ja valmis mängima.

Warriorsi tagamängija Stephen Curry ütles, et Wiggins sai oma kohustustega hakkama. "Ta saab sel teemal sõna võtta, mis teda selle otsuseni viis. Meil on hea meel, et ta saab meiega mängida. See on hea märk, et ta võttis meeskonna liikmena vastutuse ning lasi end vaktsineerida."

NBA põhihooaeg algab Eesti aja järgi 20. oktoobril kell 3.20 öösel, kui kohtuvad Milwaukee Bucks ja Brooklyn Nets.