Dimitrov teenis karjääri 100. võidu Mastersi turniiridel

Turniiril 23. asetatud Dimitrov (ATP 28.) sai 3:6, 6:4, 7:ja (2) jagu kaheksanda paigutusega poolakast Hubert Hurkaczist (ATP 12.).

Enda esimese võidu Masters-sarja turniiril teenis Dimitrov veidi rohkem kui kümme aastat tagasi, 2011. aasta Cincinnati Mastersil. Poolfinaali on 30-aastane bulgaarlane varem jõudnud kuuel korral, kuid vaid korra on ta sealt edasi pääsenud – 2017. aastal samuti Cincinnatis, kui ta võitis oma esimese ja seni ainsa Mastersi.

Seekordses poolfinaalis läheb Dimitrov vastamisi tänavu väga heas hoos olnud 21. asetatud briti Cameron Norriega (ATP 26.), kes oli kindlalt 6:0, 6:2 parem 11. paigutatud argentiinlasest Diego Schwartzmanist (ATP 15.). See oli Norrie'le tänavuse hooaja üheksas võit edetabelis 20 parema seas oleva mängija üle ning ta jõudis sel aastal seitsmendat korda poolfinaali, küll aga on see tema karjääri esimene Mastersi poolfinaal.

Dimitrov ja Norrie on omavahel korra mänginud – tänavuse Miami Mastersi teises ringis jäi Norrie peale 7:5, 7:5.