Tänak: Kataloonia ralli on väga nauditav

Eelmisel hooajal COVID-i tõttu ära jäänud Kataloonia ralli on Ott Tänaku (Hyundai) sõnul tema üks meelepärasemaid rallisid.

"Pole mõnda aega saanud kolm päeva asfaldil sõita. Tegemist on väga kiire ralliga, mida ma väga naudin. Kataloonia ralli teed nõuavad täpset ja puhast sõitu," kommenteeris Tänak pressiteate vahendusel.

"Metsateed on sujuvad, lõikamiskohti on palju ja ilmaolud on stabiilselt head. Kõik need asjaolud teevad Kataloonia rallist minu hinnangul väga nauditava ralli," lisas Tänak.

"Oleme kahel etapil järjest pääsenud pjedestaalile. Nüüd oleks tore, kui suudaksime Kataloonia rallil teha taaskord tugeva esituse," märkis Tänak.

2019. aastal võitis Kataloonia ralli Thierry Neuville (Hyundai). Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid tookord teisel kohal. Samuti kindlustas 2019. aasta Kataloonia rallil Ott Tänak oma karjääri esimese MM-tiitli.

WRC rallisarja juhib hetkel Sebastien Ogier (Toyota) 190 punktiga. Ott Tänak hoiab üldarvestuses 128 punktiga viiendat kohta. Neljandal kohal olevale Kalle Rovanperäle (Toyota) kaotab Tänak kõigest punktiga ja kolmandal kohal olevale Neuville'ile kahe punktiga.

Kataloonia ralli sõidetakse järgmisel nädalal 14. oktoobrist kuni 17. oktoobrini. Sel aastal on Kataloonia ralli täielikult asfaldil. Viimati sõideti Kataloonia rallit ainult asfaldil 2009. aastal.