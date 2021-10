Tänak: ausalt öeldes enam pole oluline mitmenda kohaga hooaja lõpetan

Hispaania ralli eel tõdes Ott Tänak (Hyundai), et WRC rallisarja MM-tiitel on tema jaoks kõige suurem eesmärk. Seetõttu pole Tänaku jaoks oluline, millisel kohal ta käesoleva hooaja lõpetab.

Näiliselt tundub, et hooaja viimase kahe etapi eel pole Tänakul ühtegi suurt eesmärki, mille nimel sõita. Individuaalses arvestuses on MM-tiitel püüdmatus kauguses ning võistkondlikus arvestuses tundub samuti Toyota võit juba paratamatusena.

"Võistlused on ikka võistlused ja kaotama ma kunagi kuskile ei lähe. See on üldiselt piisav motivaator. Kindlasti on olnud keerulisi hetki, aga siiani oleme alati lahenduse leidnud," rääkis Tänak Betsafe'ile antud intervjuus.

Kuigi Tänak ühelegi etapile vaatamata puntkiseisust kaotama ei lähe, siis tunnistab ta antud intervjuus, et tegelikult ei ole tal praegu enam vahet, millise kohaga hooaja lõpetab. MM-tiitel on tema jaoks kõige suurem eesmärk.

Ühtlasi rääkis Tänak, miks talle väga meeldib Kataloonia ralli, mis on sel aastal täielikult asfaldiralli. "Kataloonia ja Korsika on olnud kindlasti parimad asfaldirallid kalendris. Minu isiklik lemmik on Kataloonia. Vähe lõikamisi ning pigem puhas ja kiire sõitmine. Katsed on kiired ja vahed väikesed," iseloomustas Tänak Kataloonia rallit.

