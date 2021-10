Hyundai rallisõitjale sõitis otsa auto, hooaeg läbi

"Minu hooaja lõpu programmis on väike muudatus - WRC sarja lõpetamise asemel taastusravi," kirjutas prantslane ühismeedias. "Te võite öelda, et see oli halb õnn, aga uskuge mind - mul oli kõvasti õnne, et pärast seda, kui auto mulle otsa sõitis, murdsin vaid puusa."

24-aastane Loubet jäi kõrval äsjasest Soome rallist ega osalenud ka suve keskel Safari rallil. Ülejäänud etapid tegi ta aga Hyundai teise võistkonna 2C Competitioni ridades kaasa, tulles parimal juhul Rally Estonial seitsmendaks.

"Nii et jah, mul oli raske aasta ja raske hooaeg," tõdes tunamullune WRC2 meister. "Aga mis ei tapa, teeb tugevamaks ja ootan juba järgmist aastat, et saaksin võidelda ja näidata roolis oma potentsiaali."

Autoralli MM-sarjas jäävad sel hooajal sõita veel etapid Kataloonias (14.-17. oktoober) ja Monzas (18.-21. november).