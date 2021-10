Breen liitus M-Spordiga, Hyundai kinnitas järgmise hooaja koosseisu

Hyundai autoralli meeskond teatas kolmapäeval, et 31-aastane Craig Breen ja tema kaardilugeja Paul Nagle lahkuvad tiimist. Breen ja tema kaardilugeja on uueks hooajaks sõlminud lepingu M-Spordi meeskonnaga. Lisaks kinnitas Hyundai uue hooaja sõitjate koosseisu.

Breen liitus Hyundaiga 2019. aasta suvel ning tegi kolmel hooajal kaasa poole koha sõitjana.

"Ma olen autoralli MM-sarjas täiskohaga sõitmise nimel töötanud juba väikesest poisist peale. M-Spordiga liitumine oli võimalus, millest ma lihtsalt ei saanud loobuda. Olen kurb, et ei saa Hyundaiga jätkata, kuid see on olnud imeline - tulla eikusagilt, võistlelda kodustel Iirimaa piirkondlikel meistrivõistlustel ja jõuda WRC-sse," teatas Breen Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

"Hyundai lõi meile võimaluse näidata, mida me suudame. Meil on olnud sellel teel keerulisi hetki ja samuti palju häid momente, sealhulgas järjestikused poodiumid Eestis, Belgias ja Soomes. Lahkume parimatel tingimustel. Saime hämmastava kogemuse ja palju sõpru. Oleme tänulikud ja ootame põnevusega, mis edasi saab," lisas Breen.

Hyundai kinnitas ühtlasi oma uue hooaja sõitjate koosseisu. Lisaks Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile hakkavad kolmandat autot jagama Dani Sordo ja Oliver Solberg.

Hyundai autorallimeeskonna pealik Andrea Adamo tänas Breeni ning Naglet raske töö ning pühendumise eest.