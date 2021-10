Tänak: kaotame igal katsel Evansile aega, üritame tal kannul püsida

Tänak alustas päeva tiimikaaslase Craig Breeni järel teisel kohal, aga Elfyn Evans võitis kõik laupäeva hommikul toimunud neli kiiruskatset ning kerkis Hyundai paari ette liidriks.

"On olnud üsna järjepidav hommik, läbimine oli okei. Proovisin igal katsel kõvasti suruda," rääkis Tänak laupäevasel hoolduspausil. "Teetingimused muutuvad pärastlõunaks ja see võib kaarte ümber mängida, eks näis, mis pärast kohalikke autosid saab."

Tänakut ja Breeni lahutab pärast kümnendat katset 4,1 sekundit, Evans on 9,7 sekundi kaugusel. Vahed on küll väikesed, aga eestlast see eriti ei rõõmusta: "praegu ei tundu, et võitleksime esikoha nimel. Oleme igal katsel Elfynile aega kaotanud. Üritame tal lihtsalt kannul püsida."

"Üritan head rütmi hoida, masin on hästi töötanud," sõnas Evans WRC otseülekandes. "Parem on pidevalt katseid võita kui taga olla! Loomulikult ei tähenda see praegu aga midagi, ees ootab tähtis pärastlõuna ja peame sellele keskenduma."