Tänak: üritame Toyotade elu võimalikult raskeks teha

"Me pingutame kõvasti, aga me ei ole favoriidid. Me teame, mis seisus me oleme. Toyotad on soosikud ning meil saab väga raske olema, et neid võita, aga me teeme selle neile võimalikult raskeks," sõnas Tänak DirtFishile antud intervjuus.

Tänaku selle hooaja ainus võit pärineb samuti Soomest, kui hooaja alguses võideti lumel sõidetud Arktika rallil.

"Kui me sõidame, siis me sõidame võidu. Me ei kavatse lihtsalt osaleda. Isegi kui me järgmisel hooajal sama põlvkonna autoga ei jätka, siis on praegustest sõitudest palju õppida. Me peame meeskonnana paremaks saama, et järgmine aasta paremad olla."

Tingimused on Tänaku arvates Soomes väga head. "Teed on niisked ja hea pidamisega ning autos on mõnusalt jahe, see on ideaalne ilm rallispordiks. Skandinaavias on sel aastaajal teed tavaliselt hommikuti niiskemad, mis muudab kõigi jaoks tingimused võrdsemaks. Esimesena startida ei ole väga erinev. Kindlasti ei ole olukord selline nagu suvel, kus esimestel on teepinnas lahtisem. Praegu peaksid olema head ja ühtlased tingimused."

"Kui on pime, siis on pime. Paneme tuled peale ja teeme ikka seda sama tööd edasi. Soomes võib pimedaga sõitmine olla suurem väljakutse, sest isegi sirgetel ja hüpetel on pimedaid kohti. Sellise kiirusega peab olema lihtsalt enesekindel, see saab olema lõbus," lisas Tänak.