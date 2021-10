Tänak: proovisin Evansile panna võimalikult palju pinget peale

"Tempo oli täna üpris hea, pingutasin igal katsel. Pärastlõunaks oli pidamine parem, seega autot oli lihtsam kontrollida ja proovisin autost välja pigistada kõik, mis võimalik," rääkis Tänak.

"Ma proovisin Evansile panna võimalikult palju pinget peale, aga kui ta suudab selle ralli võita, siis müts maha tema ees. Ta väärib seda. Homme anname endast parima, et ralli võita," lisas Tänak.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo lisas, et kuigi laupäevane võistluspäev oli keeruline, siis üldine meeleolu on positiivne. "Ott ei ole lahingut kaotanud. Ta on homse eel väga heas positsioonis, et võidelda võidu eest."