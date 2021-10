Tänak: pidin päeval tegema suure muudatuse, õnneks läks hästi

"Oli järjepidev päev," sõnas reedel kaks kiiruskatset võitnud Tänak pärast võistluspäeva lõppu. "Kitsastel teedel kaotame alati kõvasti aega, aga seal, kus teed on voolavad, püsime tempos. Kõik on okei."

"Tiim on teinud kõva tööd, et masinad oleks ka kiiretel teedel head. Enne rallit ei olnud meil hea testimine, sest valitud tee polnud ralliga vastavuses. Pidin päeva jooksul tegema suure muudatuse ja ma ei olnud enne seda enesekindel, sest kunagi ei tea: võib minna halvasti, võib minna hästi. Õnneks läks hästi. Homme on meil pikk päev, pikad katsed. Kahtlemata saab olema keeruline, tähtis päev," jätkas Tänak.

Reedese päeva järel on liidriks karjääri esimest MM-võitu jahtiv Craig Breen, kes edestab Tänakut 2,8 sekundiga. "On olnud hiilgav päev, olen nautinud iga sekundit. Väga head katsed, eriti viimane, mis lõppes pimedas. Kõik üritavad homseks veel kuskilt lisa leida, aga meil pole kunagi nii head võimalust olnud [debüütvõit võtta]," sõnas iirlane.

Laupäevasel võistluspäeval sõidetakse üheksa kiiruskatset, neist esimene saab lähte kell 8.16.