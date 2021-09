Mihkels: medal oli üllatus

Maailmameistrivõistluste medal on Eesti rattaspordis haruldane saavutus. 18-aastane tartlane Madis Mihkels võitis maanteesõidu MM-ilt Eestile medali 24-aastase vahe järel. Mihkelsi jaoks pole see esimene kord ajalugu teha. Paar aastat tagasi võitis ta Euroopa noorte olümpiafestivalil Bakuus kaks kuldmedalit, olles parim nii grupisõidus kui temposõidus.

"Julgen pakkuda, et minu jaoks on see tähtsam, kui need kaks kulda seal noorte olümpiafestivalil. Maailmameistrivõistlused jalgrattaspordis on üks tähtsamasid asju iga ratturi jaoks ma arvan. Rada sobis hästi minu profiiliga. Väiksed künkad ja sile lõpp, ma olen sellistell radadel varem ka hästi sõitnud, aga see võib sobida ka paljudele teistele. Minu jaoks mingi medal kindel ei olnud, see oli ikka üllatus," ütles Mihkels.

Samad ratturid, kes edestasid Mihkelsit Belgias toimunud MM-il, norralane Per Strand Hagenes ja prantslane Romain Gregoire, jagasid kulla ja hõbeda ka paar nädalat varem Euroopa meistrivõistlustel Itaalias, kus Mihkels saavutas seitsmenda koha.

"Euroopa meistrivõistlused jäid minu jaoks natuke raskeks. Seal oli nelja kilomeetrine tõus sees, mida oli vaja kaheksa korda võtta. Viimasel ringil ei jaksanud ma liidritega kaasa minna. Muidugi, esimesed kaks meest on praegu natukene teisest puust ka."

MM-iga lõppes Mihkelsi viimane hooaeg juunioride vanuseklassis, mis tervikuna võinuks ka edukam olla.

"MM pani ilusa punkti sellele, olen rahul. Ungaris saavutasin rahvuste karika etapil kaks etapivõitu, aga samas ka kukkusin ja pidin Rahutuuri katkestama. Keha oli nii valus ja kange. Paar nädalat puhkan ja siis hakkan jälle trenni tegema. Järgmine aasta on U-23 vanuseklass ma ei julge nii kõrgeid eesmärke seada, aga kindlasti annan oma parima ja tahaks mõne profivõidu kirja saada."

Oma esimese profilepingu loodab noormees allkirjastada sel sügisel. "On silmapiiril küll, aga ma hetkel sellest avalikult rääkima ei hakka, sest pean läbi rääkimisi," lisas Mihkels.