Mihkels uuest tiimist: kindlasti on rohkem võiduvõimalusi

Järgmiseks aastaks pakkusid andekale ja noorte tiitlivõistlustel medaleid võitnud Madis Mihkelsile lepingut klubid Hollandist, Belgiast, Prantsusmaalt ja Šveitsist. Mihkelsil seisab ees viimane gümnaasiumiklass ning nii oli tema jaoks parim lahendus Tartus tegutsev Ampler Development Team.

"Tartu meeskonda tulingi ma sellepärast, et siin on võimalus aasta aega sõita enda võitude peale. Loomulikult on ka teisi väga tugevaid, kellega ma aeg-ajalt ikka liidrirolli jagama pean, aga võrreldes mõne muu tiimiga on mul siin kindlasti rohkem võiduvõimalusi" rääkis Mihkels.

Mihkels teab samuti, millises meeskonnas ta pedaalib aastatel 2023 ja 2024. Meeskonna nime Mihkels praegu öelda ei saa, kuid Jaan Kirsipuu, kes on samuti asjadega kursis, leiab, et Mihkels on teinud hea valiku.

"Selliseid mehi on väga vähe, kes teavad kaks aastat ette, kus nad sõitma hakkavad. See iseenesest näitab juba tema taset ja tema klassi. Välismaal on teda märgatud. Ja loomulikult tänapäeval on ka niiöelda interaktiivne moodus võidusõitja profiili jälgida powerdata abil," rääkis Kirsipuu.

Tulevaks hooajaks on itaallasest treeneri juhendamisel sõitva Mihkelsi eesmärk selge. "Tulevaks aastaks on vaja hakata harjuma kõrgemate koormustega. Juba nädal aega olen uue hooaja ettevalmistust teinud. Koormusi on vaja kindlasti tõsta, et World Tour'is läbi lüüa."

Mihkelsi nõuandjate hulka kuuluvad jätkuvalt ka Caspar Austa ja Alo Jakin.