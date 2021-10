EJL premeeris MM-il medali võitnud Madis Mihkelsit ja tema treenerit

Maailmameistrivõistluste medal on Eesti rattaspordis erakordne saavutus. 18-aastane Madis Mihkels pälvis pronksmedali meesjuunioride 121,8-kilomeetrises grupisõidus, olles seejuures grupifinišis parim, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

"Hindan väga sellist tunnustamist. Tekitab alati head meelt," olid Mihkelsi esmased muljed. "MM-i kolmas koht tuli üllatusena. Läksin selle eesmärgiga võistlema, et pjedestaalile pääseda, aga sõidu käik läks nii, et arvasin, et ma ei saa sinna. Medalit hindasin kohe väga ja see ei ole muutunud," lisas Mihkels.

Uuel hooajal esindab Mihkels kuni 23-aastaste profiklubi Ampler Development Teami. Tartlase vastu on huvi üles näidanud juba ka WorldTouri tiimid, kuid Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi abiturient otsustas enne välisklubisse siirdumist kooli lõpetada.

"Praegu teen veel Eestis trenni ja seejärel läheme detsembris Hispaaniasse, kus on Eesti koondisel maja. Seal on meil võimalus olla detsembri algusest veebruari lõpuni. Arvan, et olen võimalikult kaua seal, aga vahepeal tuleb koolis ka käia," rääkis Mihkels.

"Kui ma kümme aastat tagasi Jüri Kalmuse treeninggrupi kõrvale BMX-i grupi lõin, siis eks ma salaja ikka unistasin, et tuleks selline särav staar. Madis oli kümme aastat tagasi üks minu esimesi õpilasi ning tema tahe ja töökus on ta tippu viinud. Kindlasti on suur au olla Madise treener," ütles Austa, kelle sõnul on treeneri tunnustamine kõige suurem võimalik tänamine. Samuti lisas Austa, et tema soov on, et Mihkels jõuaks kunagi olümpiamängudele.

Eesti Jalgratturite Liit hindab Mihkelsi saavutust kõrgelt, kuna viimati teenis eestlane maanteeratturite maailmameistrivõistlustelt medali 1997. aastal, kui pronksi sai meesjuunioride grupisõidus kaela Margus Salumets.

"See on Eesti Jalgratturite Liidu, aga ka kogu riigi seisukohalt väga tähtis sündmus," ütles Eesti Jalgratturite Liidu president Raivo Rand.

"Me kõik teame, kui raske on jalgrattaspordis, eriti maanteesõidus ja grupisõidus, võita medalit. Seal on suured riigid, kes sõidavad suurte meeskondadega. Meie oleme väikeriik ja sõidame väikese meeskonnaga. Sealt võita medal – see on ülitähtis sündmus," lisas Rand.

Ajaloolise sõidu tegid maailmameistrivõistlustel ka naisjuuniorid, kui 20 parema hulka jõudis esmakordselt kolm eestlannat. Elisabeth Ebras sai 17., Laura Lizette Sander 19. ja Elina Tasane 20. koha. Hea sõidu tegi ka Kirke Reier, kes lõpetas 58. positsioonil.

Lisaks Eesti Jalgratturite Liidule premeeris Mihkelsit ja tema treenerit Austat silmapaistva tulemuse eest Eesti Olümpiakomitee, Tartu Linn ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi.