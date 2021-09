Tänak: tahame näidata, et suudame ka kiirel rallil võitluses olla

"See ralli on omadustel väga teistsugune. Suurt osa rajast pole me enne näinud ning peame palju pingutama, et legend oleks täpne. Ilm võib samuti Soomes palju muutuda ja see hoiab meid valvsana," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Tänak on võitnud kaks viimast Soome rallit. "See on selle põlvkonna WRC autodega viimane kruusaralli ja need on parimad. Ma kindlasti naudin seda etappi. Rajad on tavaliselt lõbusad, aga samas väljakutsuvad. Rada on kiire ja vahed väikesed. Vaatame, kas suudame võita kolmandat korda Soome ralli. Me teame, et vastased on kiired, aga me oleme viimased kaks aastat palju vaeva näinud ja nüüd on aeg näidata, et suudame võitluses olla ka kiiretel rallidel," sõnas Tänak.

Tänaku selle hooaja ainus võit pärineb samuti Soomest, kui hooaja alguses võideti lumel sõidetud Arktika rallil.

Soome ralli toimub 1.-3. oktoobrini.