WTA aastalõputurniiriks on kvalifitseerunud kolm üksikmängijat

Naiste tennise katuseorganisatsioon WTA teatas teisipäeval, et Mehhikos Guadalajaras aasta lõpus toimuvale traditsioonilisele hooaja finaalturniiri üksikmängu turniirile on kvalifitseerunud kolm mängijat: maailma esireket Ashleigh Barty, teine reket Arina Sabalenka ja Prantsusmaa lahtiste meister Barbora Krejcikova (WTA 5.).

Üksikmängu turniirile on veel nimetamata viis mängijat, kes asuvad 8. novembril algaval turniiril välja selgitama hooaja parimat naistennisiti. Samuti asuvad võistlustulle kaheksa paarismängu paari.

Teisipäevase seisuga on turniirile kvalifitseerunud maailma esireket Ashleigh Barty, edetabelis teisel kohal asetsev Arina Sabalenka ja Prantsusmaa lahtiste meister ning maailma viies reket Barbora Krejcikova. Sabalenka ja Krejcikova teevad küll debüüdi üksikmängus, aga mõlemad mängijad on varasemalt turniiril paarismängus osalenud. Krejcikova teeb seda ka sel aastal.

Paarismängu turniirile on kvalifitseerunud ka Krejcikova partner Katerina Siniakova ning Jaapani tennisistide paar Shuko Aoyama ja Ena Shibahara.

WTA teatas eelmisel nädalal, et sel aastal toimub turniir koroonaviiruse leviku tõttu Hiina linna Shenzheni asemel hoopis Guadalajaras Mehhikos. Turniir jäi eelmisel aastal Shenzhenis samuti koroonaviiruse tõttu ära, mis teeb tiitlikaitsjaks 2019. aastal aastalõputurniiril võidukas olnud australlanna Barty.

"Billie Jean Kingi karika Shenzhenis 2019. aastal pea kohale tõstmine on üks mu karjääri paremaid hetki," ütles maailma esireket, kelle treener ütles eelmisel nädalal, et tiitlikaitsja võib hoopis turniiri vahele jätta, sest tingimused on mängijate jaoks uued ning hirmutavad.

"Me saime just teada, et võistlus toimub Mehhikos 1500 meetri kõrgusel merepinnast ning nad kasutavad rõhuvabasid palle, mis normaaltingimustes ei põrka. See ei oleks maailma parimatele mängijatele hea reklaam, kui nad peavad sellistes tingimustes esimest korda mängima," sõnas Tyzzer toona.

Treener lisas, et 2019. aasta finaalturniiri võitja Barty seaks turniiril osalemisega ohtu Austraalia lahtised, sest Mehhikost koju Austraaliasse naastes peaks Barty olema kaks nädalat isolatsioonis. Barty langes US Openil konkurentsist kolmandas ringis ning on treeneri sõnul siiani kaotusest füüsiliselt kui ka vaimselt väsinud.