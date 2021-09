Järgmise hooaja Monte Carlo ralli graafik külvab meeskondades segadust

Autoralli MM-sarja meeskonnad on võtnud sihikule Monte Carlo ralli korraldajad, kes on teinud järgmise hooaja avaetapis muudatuse, mis ei lase meeskondadel ralli esimesel täispikal päeval teha lõunast hoolduspausi.

2022. aasta autoralli MM-sarja esimene kiiruskatse algab esialgse graafiku järgi 20. jaanuaril Eesti aja järgi kell 21.18. Järgmisel päeval toimub hooaja esimene täispikk võistluspäev, kuid esialgse graafiku järgi ei ole ette nähtud tavalist lõunapausi ja meeskondadele on saadaval vaid osaline teenindusala.

Kuna järgmisel hooajal võetakse esimest korda sarja ajaloos kasutusele hübriidmootoriga autod, on meeskondade pealikud hoolduspausi puudumise üle pahased.

"Te kuulete mind esimest korda Monte Carlost halvasti rääkimas ja loodan, et see jääb viimaseks korraks. [Reedese] keskpäevase hoolduspausi puudumine on üks kõige lollimaid asju, mida ma enda elus näinud olen ja see on selge kommunikatsiooniviga meeskondade ja rahvusvahelise autoliidu vahel," ütles Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo ralliportaalile DirtFish.

Adamo ütles, et säärane otsus ei ole viis, kuidas uut ajastut autoralli MM-sarjas sisse juhatada. "Ma loodan, et nad muudavad ralliformaati, sest nii on see väga jabur," ütles Hyundai pealik.

M-Spordi meeskonna pealik Malcolm Wilson oli Adamoga sarnasel arvamusel. "Niimoodi tuleb see üks paras väljakutse. Monte Carlost reedel lahkumine ja lõunapausi puudumine... See on niigi piisavalt keeruline uue autoga, aga nüüd toovad kõik meeskonnad uued autod välja ja arvestades veel kõikide raskustega, mis Monte Carlos esineda võib, võib sellest tulla üks suuremaid väljakutseid, mis meil viimastel aastatel olnud," ütles Wilson.

Monte Carlo ralli algab 20. jaanuaril kahe katsega, millest esimene algab Eesti aja järgi kell 21.18. Reedel algab võistluspäev kell 10.14 ning sõidetakse kuus kiiruskatset. Laupäevane võistluspäev algab kell 9.17 ning sõitjad läbivad päevaga viis kiiruskatset. Ralli viimasel päeval toimub neli katset, millest esimene algab 9.45.