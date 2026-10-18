Bayern lõi koduliigas kuus, Barcelona viis väravat

Euroopa tippklubidel oli laupäeval kodustes jalgpalliliigades hea päev. Võidu said kirja nii Müncheni Bayern, FC Barcelona kui Pariisi Saint-Germain.

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas tähistas Harry Kane oma sajandat Bundesliga mängu väravaga, kui viis Müncheni Bayerni koduväljakul RB Leipzigi vastu 5:0 juhtima.

Avapoolajal viisid kodumeeskonna 3:0 juhtima Luis Diaz, Aleksandar Pavlovic ja Michael Olise, kaks minutit pärast teise kolmveerandtunni algust lõi Diaz oma teise värava ning Colombia koondise ründaja vormistas oma kübaratriki 69. minutil. Leipzigi meeskond sai auvärava kirja matši esimesel lisaminutil.

Bayern on kuuest liigamängust võitnud neli ja viigistanud kaks ning et Dortmundi Borussia mängis laupäeval väravateta viiki Berliini Unioniga, kerkis tiitlikaitsja vähemalt päevaks tabeliliidriks. Pühapäeval võib neist mööduda punkti kaugusel olev Freiburg, kes sõidab külla Leverkuseni Bayerile.

Hispaanias jätkab ülivõimsas hoos FC Barcelona, kes oli laupäeval võõrsil 5:2 üle kolmandal kohal olevast Real Betisist. Barcelona on võitnud kõik üheksa senist kohtumist väravate vahega 39:9. Lamine Yamal viis Kataloonia hiiu 10. minutil hiilgava kauglöögiga juhtima ja hiljem tegid skoori ka Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ning Dani Olmo; Betis mängis suure osa teisest poolajast kümnekesi, sest Facundo Bernal saadeti Yamali vastu tehtud vea tõttu punase kaardiga platsilt minema.

Valitsev Meistrite liiga võitja Pariisi Saint-Germain tuli Prantsusmaal keerulisest seisust välja, kui jäi võõrsil Strasbourg'i vastu 17. minutil kaotusseisu, aga teenis Illja Zabarnõi 77., Ousmane Dembele 85. ja Desire Doue 90+3. minuti väravatest siiski 3:1 võidu. Sealjuures jättis Dembele viis minutit enne ukrainlase viigiväravat realiseerimata penalti. Hooaega kahe viigi ja kaotusega alustanud PSG on nüüd võitnud neli mängu järjest ning jagab Monaco ning Lille'iga esikohta.