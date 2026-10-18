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TÄNA OTSE | Heas hoos Harju tahab Pärnu vastu kuuendat kohta kindlustada

Premium liiga
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga 32. voorus võõrustab Harju JK Laagri pühapäeval Laagri kunstmurustaadionil Pärnu JK Vaprust. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Tabelinaabrite kohtumisest algab kell 14.25, mängu kommenteerivad Risto Unt ja Marko Lelov.

Laagri meeskonnal on käsil hea seeria, kui viimasest neljast mängust on võidetud kolm ja viigistatud üks, sealjuures on alistatud mõlemad Nõmme meeskonnad ja ka kolmandal kohal olev Paide Linnameeskond.

Pärnu seevastu kaotas septembri keskel kaheksa päeva jooksul kolm mängu järjest, aga viigistas seejärel 2:2 nii Narva Transi kui Nõmme Kaljuga. Tabelis on Harju JK Laagri 41 punktiga kuuendal, Pärnu Vaprus nende järel 36 punktiga seitsmendal kohal.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Harju Laagri 2:0 võidu, aga kahes viimases kohtumises on peale jäänud Pärnu võistkond. "Spordi ja jalgpalli jaoks on tegelikult hea, et viimases voorus käib suure osa meeskondade jaoks väga tihe heitlus, kus iga punkt on kulla hinnaga. Enne viimast mängu oleme Pärnu vastu kogunud rohkem punkte kui omavahelistes mängudes eelmisel hooajal kokku," kommenteeris Laagri treener Janar Säkk.

"Laagris ootab meid ees korralik lahing!" kinnitas Pärnu treener Taavi Viik. "Harjuga peetud mängud on sel hooajal pakkunud erinevaid emotsioone ja seekord tahame näidata, milleks Vaprus võimeline on. Hooaja lõpus loevad detailid ning otsustavaks saab see, kes suudab oma võimalused paremini ära kasutada."

Toimetaja: ERR Sport

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