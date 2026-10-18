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Mustmaa saatis Serbia kõrgliigas palli latist väravasse

Jalgpall
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Karel Mustmaa aitas oma koduklubi Cukaricki Serbia kõrgliigas 3:0 võiduni, saades kirja oma hooaja teise tabamuse.

Mustmaa meeskond asus punase laterna Zemuni vastu juhtima 16. minuti omaväravast ning avapoolaja lõpu eel saatis oma teise tabamuse klubi eest väravasse Mustmaa, kirjutab Soccernet.ee.

Mustmaa trikitas karistusalasse ja vajutas palli latist sisse. Teist poolaega alustati tormiliselt, sest juba 48. minutil asuti kohtumist 3:0 juhtima. Eestlane vahetati välja 63. minutil. 

Video Mustmaa väravast:

Rocco Robert Shein jäi kolmandat mängu järjest pingile, kui Portsmouth teenis ülimagusa 1:0 võidu Norwichi üle. Kohtumise ainuke värav löödi teise poolaja alguses, mil penaltipunktilt oli täpne Marko Milovanovic. Täismängu teinud Michael Schjönning-Larsen ja Kilmarnock teenisid Šotimaa kõrgliiga üheksandas voorus 3:2 võidu Motherwelli üle. 

Kuidas läks teistel eestlastel, loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anders Nõmm

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