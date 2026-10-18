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Kiivikas võitis Slovakkias hõbemedali

Kulturism ja fitness
Christin-Amani Kiivikas
Christin-Amani Kiivikas Autor/allikas: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit
Kulturism ja fitness

Eesti kulturismi- ja fitnessisportlased jätkavad edukat rahvusvahelist võistlushooaega. Slovakkias Bratislavas toimunud IFBB World Fitness Cupil võitis Christin-Amani Kiivikas bikinifitnessis hõbemedali.

Naiste Bikini Fitness -169 cm pikkuskategoorias teise koha saavutanud Kiivikas on näidanud sel sügisel suurepärast võistlusvormi. Septembris võitis ta Prahas toimunud IFBB Diamond Cupil bikinifitnessi absoluutarvestuse ning teenis IFBB profikaardi.

Bratislavas esindas Eestit kokku neli sportlast. Elina Ilumets saavutas naiste wellnessi kategoorias viienda koha. Anna-Maria Nizovtseva võistles Bikini Fitness -164 cm kategoorias, kuid seekord finaali ei pääsenud. Eesti koondises võistles ka Emma Haas Bikini Fitness +169 cm kategoorias, kelle lõplik tulemus on veel täpsustamisel.

Eesti sportlaste tulemused IFBB World Fitness Cupil:

Christin-Amani Kiivikas – Bikini Fitness -169 cm, 2. koht
Elina Ilumets – Wellness, 5. koht
Anna-Maria Nizovtseva – Bikini Fitness -164 cm, finaali ei pääsenud
Emma Haas – Bikini Fitness +169 cm, finaali ei pääsenud

Pühapäeval, 18. oktoobril jätkub rahvusvaheline võistlusnädalavahetus veel kahel võistlusel. Eesti sportlased astuvad lavale Põhja-Makedoonias toimuval IFBB Diamond Cup Skopjel ning Läti lahtistel meistrivõistlustel.

Toimetaja: Anders Nõmm

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