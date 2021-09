Neuville: Hyundai võimalused tiitlit võita on läinud

Nädalavahetusel Kreekas toimunud Akropolise rallil tuli esikohale 20-aastane Toyota sõitja Kalle Rovanperä, kes edestas pjedestaalil Ott Tänakut (Hyundai; +42,1) ja Sebastien Ogier'd (Toyota; +1.11,3).

Ralli neljandal katse eel tabas Thierry Neuville'i (Hyundai) probleem roolivõimuga, ta jäi starti mitukümmend minutit hiljaks, sai neli minutit ajatrahvi ja pidi läbi füüsiliselt raske katsumuse, sest roolivõimuta Kreeka teedel kihutamine polnud ülesanne lihtsate killast.

Neuville seletas portaalile DirtFish, et pärast tehnilist probleemi oli tõepoolest raske tagasi konkurentsi pürgida ning belglane ei suutnud autoga korralikku tempot üles ehitada. "Tundub, et [Hyundai] autod olid kõik üldiselt natuke kannatada saanud, punktikatsel suutsid ka Toyotad kolmikvõidu võtta, seega tundub, et meie jaoks on võimalus tiitli eest konkureerida läinud. Võistkondliku tiitli osas samuti, seega meil pole palju põhjust õnnelik olla," ütles Neuville.

Neuville tõusis pärast augustis toimunud Belgia rallit hooaja punktiseisus 124 teisele kohale ning viigistas Toyota piloodi Elfyn Evansiga. Sõitjate vahe esikohal asetseva Sebastien Ogieriga oli 38 punkti, kuid Neuville ütles, et enne Akropolise rallit oli tal veel usku, et saab seitsmekordse maailmameistri kinni püüda.

Enam ta nii ei tunne. "[Akropolise] ralli tulemus on tagasilöök, aga elu käibki tõusude ja mõõnadega. Teame, et ei olnud võimelised möödunud nädalavahetusel rallit võitma, aga neljas koht oleks olnud võimalik ja oleks jätnud meile veel võimaluse ja lootust tiitli eest võistelda," ütles Neuville.

"Kahjuks seda ei juhtunud ja siis mõistsime, et võimalused on läinud," lisas belglane. "See on karm, aga me ei anna alla. Ma naudin ikka selle autoga sõitmist ja teen seda veel mitmed aastad, seega saame vähemalt selles kindel olla ja seda oodata."

Autoralli MM-sari jätkub 30. septembril Soome ralliga.

MM-sarja punktiseis:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 180 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 136

2. Thierry Neuville (Hyundai) 130

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 129

5. Ott Tänak (Hyundai) 106

6. Takamoto Katsuta (Toyota) 66

7. Craig Breen (Hyundai) 60

8. Gus Greensmith (M-Sport) 44

Seis tootjate arvestuses:

1. Toyota 397 punkti

2. Hyundai 340

3. M-Sport 153

4. Hyundai 2C Competition 44