Tänak: meil polnud just kõige lihtsam ralli

"Keerulise nädalavahetuse lõpetuseks on tore teine koht saada ja jälle pjedestaalile jõuda. Meil polnud just kõige lihtsam ralli, aga oleme kõvasti tööd teinud, et leida võimalusi, kuidas paremat autotunnetust saada ja saime nüüd mõningaid positiivseid signaale," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kalle on algusest peale olnud väga heas hoos, meie ülesanne oli keskenduda teise koha hoidmisele."

"Tegime rehvivalikute osas julgeid otsuseid ja see oli võimalik ainult tänu koostööle meie ilmameeskonnaga. Tahaksin neid kõiki hea töö eest tänada," lisas ta. "Teame, et peame veel tööd tegema, aga usun, et saavutasime Akropolise rallil maksimumi, kui teisena lõpetasime."

Tänaku jaoks oli tegemist hooaja paremuselt teise tulemusega pärast võitu Arktika rallil. Pjedestaalile pääses ta kolmandat korda, sest lisaks tuli eestlane kolmandaks Safari rallil.

MM-sarja üldarvestuses on Sebastien Ogier'l (Toyota) nüüd kaks või kolm etappi enne lõppu koos 180 punkti ehk ta edestab punktikatse võitnud Elfyn Evansit (Toyota) juba 44 silmaga. Kolmas on Thierry Neuville (Hyundai; 130), neljas Rovanperä (129) ja viies Tänak (106).