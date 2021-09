Tänak tuli Akropolise rallil teiseks, võit Rovanperäle

Vaid 20-aastase Rovanperä jaoks oli tegemist karjääri teise MM-etapivõiduga pärast suvist triumfi Rally Estonial. Ta on jõudnud nüüd pjedestaalile kolmel korral järjest ja neist kahel juhul selle kõrgeimale astmele.

Tänaku jaoks oli tegemist hooaja paremuselt teise tulemusega pärast võitu Arktika rallil. Pjedestaalile pääses ta kolmandat korda, sest lisaks tuli eestlane kolmandaks Safari rallil.

Ogier astus kolmanda kohaga aga taas sammu lähemale MM-tiitlile. Tal on nüüd kaks või kolm etappi enne lõppu koos 180 punkti ehk edestab punktikatse võitnud Elfyn Evansit (Toyota) juba 44 silmaga. Kolmas on Thierry Neuville (Hyundai; 130), neljas Rovanperä (129) ja viies Tänak (106).

Võistkondlikult juhib Toyota 397 punktiga, Hyundail on 340 ja M-Sport Fordil 153 silma.

Ralli lõpptulemused: 1. Rovanperä 3:28.24,6, 2. Tänak +42,1, 3. Ogier +1.11,3, 4. Sordo +3.01,0, 5. Greensmith +5.45,0, 6. Evans +6.42,7, 7. Fourmaux +6.54,4, 8. Neuville +8.41,1, 9. Mikkelsen +9.02,5, 10. Bulacia +9.19,2.

Neljapäev:

Akropolise ralli testikatse toimus tavapäratutes oludes: tee oli porine, ilm jahedavõitu ja lisaks tibutas ka vihma. Parima aja sõitis kohe esimesel läbimisel välja soomlane Kalle Rovanperä (Toyota; 3.14,3), kes ilmselt kasutas pehmeid rehve. Talle järgnesid Hyundai piloodid Thierry Neuville (3.17,0) ja Ott Tänak (3.17,5).

Õhtusel publikukatsel Ateena kesklinnas näitas kiireimat minekut MM-sarja üldliider Sebastien Ogier, kellele järgnesid teised Toyota mehed Elfyn Evans (+0,6) ja Rovanperä (+0,8). Tänak jagas koos tiimikaaslase Dani Sordoga viiendat-kuuendat kohta (+1,0).

Reede:

Ott Tänak (Hyundai) alustas reedel katsevõiduga, aga teisel katsel näitas parimat minekut Kalle Rovanperä (Toyota) ja kerkis liidriks. Märksa kehvemad hetked olid tema tiimikaaslasel Elfyn Evansil, kelle masina käigukast ei töötanud korralikult ja kaotust parimatele kogunes enam kui minut.

Järgnenud neljanda katse eel tabas Thierry Neuville'i (Hyundai) probleem roolivõimuga, ta jäi starti mitukümmend minutit hiljaks, sai neli minutit ajatrahvi ja pidi läbi füüsiliselt raske katsumuse, sest roolivõimuta Kreeka teedel kihutamine pole ülesanne lihtsate killast.

Reedesel võistluspäeval kerkis liidriks Rovanperä, aga esikolmik on tihedalt koos, sest Tänak kaotab enne laupäevaseid katseid 3,7 ja Sebastien Ogier (Toyota) 3,9 sekundiga.

Laupäev:

Kui laupäeva hommikut alustasid Kalle Rovanperä (Toyota), Ott Tänak (Toyota) ja Sebastien Ogier (Toyota) pea võrdselt positsioonilt, siis paari esimese katsega näitas soomlane oma võimu, kasvatades edu Tänaku ees 16,8 sekundile. Eestlane oli omakorda samamoodi üle Ogier'st ning nii lahutas Rovanperät ja Ogier'd kaheksanda katse järel juba enam kui pool minutit.

Kõik jätkas samamoodi ka üheksandal ja kümnendal katsel, aga kümnendal katsel oli Tänak konkurentidest selgelt aeglasem ja lasi vahepeal kaugemale langenud Ogier' uuesti ligidale - hoolduspausiks vaid 3,6 sekundi kaugusele. Rovanperä edu konkurentide ees oli selleks hetkeks juba ca 40 sekundit.

Päeva eelviimasel katsel suutis Ogier' vahet Tänakuga veel 1,1 sekundi võrra vähendada, aga viimasel katsel edestas eestlane MM-sarja üldliidrit 6,9 sekundiga ja kasvatas edu laupäeva õhtuks pea kümnele sekundile. Tänak sõnas pärast katse lõppu, et tegi auto seadistuses muudatusi ja leidis lõpuks veidi enam pidamist. Vahe Rovanperäga oli õhtuks napilt üle poole minuti.

Pühapäev:

Ralli liider Kalle Rovanperä (Toyota) alustas võimsalt ka pühapäeval, edestades esimesel katsel Ott Tänakut (Hyundai) 14,1 ja Sebastien Ogier'd (Toyota) lausa 28,0 sekundiga. Teisel katsel oli kiireim aga eestlane, kes sai Toyotadest ligemale kümne sekundiga jagu.

Punktikatsel näitas Rovanperä samuti parimat minekut, järgmised kohad kuulusid Elfyn Evansile (Toyota), Ogier'le, Thierry Neuville'ile (Hyundai) ja Tänakule.

Eelvaade:

Akropolise ralli näol on tegemist MM-sarja klassikalise osavõistlusega, mida iseloomustavad keerulised teeolud, kivised kruusalõigud ja kõrged temperatuurid. Aegade jooksul on teda peetud üheks raskemaks, kui mitte kõige raskemaks Euroopa ralliks.

Eestlaste jaoks on tegemist kohaga, kus oma esimese MM-ralli võitis 2003. aastal Markko Märtin. Praegustest pilootidest on Kreeka pakkunud rõõmu Sebastien Ogier'le, kes triumfeeris 2011. aastal. Viimase MM-sarjas kavas olnud etapi võitis 2013. aastal praegune Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala. Pärast seda on ralli kuulunud Euroopa meistrivõistluste kavva, aga näiteks 2019. ja 2020. aastal jäid võistlused hoopistükkis ära.

Kui paljudele sõitjatele on Akropolis seetõttu suhteliselt tundmatu või täiesti uus territoorium, siis Tänak on minevikus kahel etapil siiski kaasa teinud: 2011. aastal Ford Fiesta S2000 masinaga kihutades tuli katkestada, aasta hiljem juba Fordi WRC autos istudes oli tulemuseks üheksas koht.

Tänak selles suurt eelist ei näe. "Räägite mulle koha- ja katsenimedest, kuid ma pole päriselt kindel, kas ma olen ikka seal käinud. Need ei tähenda mulle nii palju. Ma sõitsin seal kümme aastat tagasi. Muidugi on mul mingi ettekujutus olemas, kuid suuresti ootab ees uus ralli," sõnas Tänak väljaandele DirtFish.

Tal on siiski hea meel tagasi olla. "See on legendaarne ralli, mis peaks igal juhul kalendris olema ning sinna on hea tagasi minna. Aga mida ma tean ilmast ja tingimustest? Olen kindel, et seal on soe. Seal on alati soe."

Ajakava:

Neljapäev:



Test 4,25 km 8.01 ROVANPERÄ

SS1 Cosmote 5G Athens Stage 0,98 km 18.08 OGIER



Reede:



SS2 Aghii Theodori 1 17,54 km 10.18 TÄNAK

SS3 Loutraki 19,40 km 11.11 ROVANPERÄ

SS4 Aghii Theodori 2 17,54 km 13.24 ROVANPERÄ

SS5 Thiva 23,27 km 15.47 OGIER

SS6 Elatia 11,65 km 17.40 NEUVILLE



Laupäev:



SS7 Pavliani 1 24,25 km 8.32 ROVANPERÄ

SS8 Gravia 24,81 km 9.57 ROVANPERÄ

SS9 Bauxites 22,97 km 11.52 ROVANPERÄ

SS10 Eleftherochori 1 18,14 km 13.08 ROVANPERÄ

SS11 Pavliani 2 24,25 km 16.26 OGIER

SS12 Eleftherochori 2 18,14 km 18.08 TÄNAK



Pühapäev:



SS13 Tarzan 1 23,37 km 8.08 ROVANPERÄ

SS14 Pyrgos 33,20 km 9.51 TÄNAK

SS15 Tarzan 2 (PK) 12,68 km 13.18 ROVANPERÄ

WRC stardirivi:

1. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Florian Haut-Labourdette Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

16. Adrien Fourmaux - Renaud Jamoul Ford

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

44. Gus Greensmith - Chris Patterson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota