Tänak: vähemalt oleme suutnud Ogier' tempos püsida

Kui laupäeva hommikul olid tema ning Toyota piloodid Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier vaid nelja sekundi sees, siis soomlane oli laupäeval klass omaette ning kasvastas edu teiste ees enam kui poolele minutile.

Samamoodi suurendas Tänak alguses edu Ogier' ees, aga kümnendal katsel andis ootamatult pea 12 sekundit ära. Viimasel katsel oli eestlane aga kiireim ja märkis, et sai seadistuses natuke asju paremaks muuta.

"Me oleme teinud kõvasti tööd ja üritanud leida lahendusi. Ma ei julge öelda, kas leidsime midagi väga suurt, aga vähemalt oleme suutnud Sebi tempos püsida," lausus eestlane päeva lõpus WRC televisioonile. "Eks homne näitab, aga seni on see olnud maksimum, milleks me oleme olnud võimelised."

Tänaku ja Ogier' vahe on laupäeva õhtuks 9,4 sekundit, aga sõita jääb veel pea 70 kilomeetri jagu katseid.

"Põhieesmärk on endiselt käeulatuses ja kui lõpetame homme pjedestaalil, siis oleks see järjekordne suur samm tiitli suunas," kommenteeris prantslane. "Ott tuli viimasel katsel hästi ja venitas taas vahe suuremaks, aga me ei ole kaugel. Rohkem me ei riskeeri, aga ega kunagi ei tea."

Pühapäeval sõidetakse veel kolm kiiruskatset. Kavas on ralli pikim, 33-kilomeetrine Pyrgose katse ning kahel korral läbitakse Tarzani katset - punktikatsena küll lühemas formaadis.