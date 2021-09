Tänak: vajan autot, mis teeb seda, mida ma tahan

"Veidi raske on olnud leida autos õiget tunnetust ja enesekindlust. Üritasime Toyotadega tempot hoida, aga kindlasti peame homme asju parandama, et konkurentsis püsida," lausus Kalle Rovanperäle (Toyota) 3,7 sekundiga kaotav eestlane WRC televisioonile.

"Ma olen kindel, et tiim vaatab asjad üle ja näis, kas saame midagi muuta. Hetkel olen veidi mugavustsoonist väljas, nii et raske on sõita piiri peal ilma üllatuste või ohtlike momentideta, eriti sellisel rallil, kus sa tingimusi ei tunne."

"Auto peab tõesti käituma soovitult," toonitas eksmaailmameister. "Ma vajan autot, mis oleks minu käe järgi. Mis teeb seda, mida ma tahan. See vajab veidi tööd."

Liidrikohal asuv Rovanperä jäi päevaga rahule. "Tingimused olid nõudlikud ja pärast seda, kui Thierry [Neuville] ja Elfyn [Evans] kukkusid meie seljataha, jätkus ka teepuhastamist. Mõnel katsel oli keeruline, aga üldiselt läks üsna hästi," lausus ta.

"Kui oli kuiv, siis olid tingimused üsna ootuspärased. See katse, mida läbisime kaks korda, oli üsna raske. Peab hoolitsema auto ja rehvide eest."

"Sel aastal on meil üsna palju katseid, mida läbime vaid ühe korra," jätkas soomlane. "Esimene läbimine on alati palju parem ja saab rohkem pingutada, aga ka siis tuleb valida õige kiirus ja teada, kus vajutada."

Tänakule vaid 0,2 sekundiga kaotab MM-sarja liider Sebastien Ogier (Toyota). Prantslane sõnas, et päev kulges üle ootuste hästi.

"Ma olin päeva alguses üsna pessimistlik," lausus ta. "Ma arvasin, et see saab raske olema, aga andsin endast kõik. On olnud nauditav sõita. Viies katse oli veidi raske, sest keset teed oli joon ja pidamine ebaühtlane."

"Ma olen kolmanda positsiooniga rahul ja sellega, et liidrikoht on nii lähedal. Ausalt öeldes arvan, et pean keskenduma enda esitusele. Me oleme MM-sarjas heal positsioonil, aga mootorispordis võivad asjad kiirelt muutuda, nii et ma ei saa täisriski lubada. Eks vaatame - tunne autos on hea."

Laupäeval sõidetakse Akropolise rallil kuus kiiruskatset kogupikkusega 132,56 km ehk enam kui 40 km rohkem kui reedel.