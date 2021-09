Kontaveit: võitlesin nii kõvasti kui jaksasin

"See oli väga raske matš, ta mängis väga hästi," vahendab Delfi Kontaveidi mängujärgseid sõnu. "Ta oli täna lihtsalt veidi parem. Ma võitlesin nii kõvasti kui jaksasin ning andsin endast parima."

Kontaveit lisas, et Swiateki vastu on keeruline oma mängu üles ehitada. "Ta ei anna üldse aega, Swiatek mängib väga kiiresti," jätkas eestlanna. "Mulle meeldib hakata punkti üles ehitama – näiteks esimese löögi teen keskele – aga kohe, kui talle pall kätte lüüa, on endal jalad õhus."

Kontaveit ja Swiatek olid vastamisi ka tänavustel Prantsusmaa lahtistel, kus 20-aastane poolatar jäi samuti kolmandas ringis peale kindlalt 7:6, 6:0. Kas vastane suutis sedapuhku mängus millegagi üllatada ka? "Üllatada... ma ei oska niimoodi öelda. Ta kindlasti mängib paremini kui mõned aastad tagasi," vastas Kontaveit. "Ma ise mängisin seekord kõvasti paremini tema vastu kui Pariisis. Üldiselt ütleksin aga, et tema tase on viimaste aastatega kõvasti tõusnud."