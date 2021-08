Vormel-1 avalikustas graafiku MM-sarja hooaja viimaseks kümneks etapiks

Vormel-1 MM-sarja korraldajad teatasid 18. augustil, et Jaapani valitsuse palvel jääb ära oktoobris toimuma pidanud Jaapani Grand Prix. Etapp pidanuks toimuma 10. oktoobril, kuid kuna Jaapanis on iga päevaga registreeritud üha rohkem koroonaviirusega nakatunuid, soovis valitsus etapi ärajätmist. Ka eelmisel aastal jäi Jaapani GP koroonaviiruse tõttu ära.

Laupäeval, MM-sarja Belgia etapi kolmanda vabatreeningu ajal, avalikustasid korraldajad 2021. aasta hooaja sõidukalendri, milles jääb veel sõita kümme etappi.

Järgmised kolm etappi Hollandis (3.-5. september), Itaalias (10.-12. september) ja Venemaal (24.-26. september) toimuvad esialgselt sätestatud aegadel. Pärast neid lükatakse nädala võrra edasi Türgi GP (8.-10. oktoober), millele järgneb Ameerika Ühendriikide etapp (22.-24. oktoober).

Pärast Ameerika Ühendriikide etappi lükkuvad järgnevad etapid Mehhikos (5.-7. november) ja Brasiilias (12.-14. november) nädala võrra ning neile järgneb etapp veel ametlikult teatamata asukohas, kuid teadaolevalt läheb vormel-1 MM-sari esimest korda Katari.

Hooaja eelviimane etapp viib MM-sarja esimest korda Saudi Araabiasse (3.-5. detsember) ja hooaeg lõppeb Abu Dhabis (10.-12. detsember).

