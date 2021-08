Belgia GP kvalifikatsiooni kiireim oli Verstappen, Norris tegi raske avarii

Väledaima Verstappeni kiireimaks ajaks mõõdeti 1.59,765 ning teisena finišeerunud Russell jäi sellele alla vaid 0,321 sekundiga. Hamiltoni jäi Verstappenile alla 0,334 sekundiga.

Üllataja Russell ei osanud ka ise nii head tulemust oodata. "Ma ei tea, mida öelda. Esireas olla on imeline tunne," rääkis 23-aastane britt, kes kaotas kvalifikatsiooni kiireimale Verstappenile alla sekundi.

Kvalifikatsioonisõidu kolmanda osa alguses pandi aga võidusõit pausile, sest Lando Norris (McLaren Mercedes) kaotas vihmast märjal rajal vormeli üle kontrolli ning sõitis rajabarjääri pihta, kust põrkas piruette tehes tagasi teele. Norris pääses avariist suuremate vigastusteta ning jalutas meditsiinilisse kontrolli omal jalal.

Sõidu viiendana lõpetanud Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) avaldas vahetult peale avariid ka oma pahameelt, öeldes raadio kaudu, et stardi oleks pidanud kehvade teetingimuste tõttu edasi lükkama.

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️



Pole for @Max33Verstappen and P2 for @GeorgeRussell63 after a thrilling Saturday at Spa #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aI8fybQw0G