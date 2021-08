Operatsioonile minev Kert Toobal kodusel EM-il meeskonda aidata ei saa

Suve esimese poole koondises samuti vigastuste tõttu vahele jätnud ja taastusraviga tegelenud Toobal alustas EM-iks ettevalmistust heas konditsioonis ja lootusega kodusel finaalturniiril osaleda. Sidemängijal tekkis aga põlve vesi ning uuringud näitasid, et kõhrevigastus vajab kirurgilist sekkumist. Toobal läheb lõikusele sel neljapäeval ja seetõttu pole EM-il mängimine võimalik.

"Mängijana annad endale aru, et sellised asjad võivad juhtuda igas trennis, aga et see juhtus just sellisel ajal, koduse EM-i eel... Muidugi on see minu jaoks masendav ja isiklikus plaanis keeruline, aga midagi pole teha. Mõnikord on vigastused sellised, mida on võimalik kiirelt korda saada. Minu puhul on aga vaja kohest sekkumist ja sellisele turniirile poleks mõeldav minna pooltervena," sõnas Toobal.

"Tundsin end ettevalmistust alustades hästi, see probleem tekkis täiesti ootamatult. Aga usun, et mehed saavad hakkama, noored sidemängijad saavad nüüd suuremat rolli kanda," lisas kapten.

Rahvusmeeskonna peatreener Cedric Enard ütles, et Toobali eemalejäämine on valus igas mõttes. "Mul on sellest väga kahju. Esiteks on kahju, et ta ei saa kodusel turniiril oma fännide ees mängida, see oleks Kerdile nii palju tähendanud, olnuks täiuslik lugu. Tema rolli meeskonnale on raske üle hinnata, vajasin teda meeskonna juurde väga tema kogemuste ja liidriomaduste tõttu. Olen Kerdi üle igas mõttes väga kurb, aga selline on sport ja nüüd peavad meie noored sidemängijad suurt vastutust kandma," ütles peatreener.

Toobali asemele kutsuti koondise laagrisse kolmanda sidemängijana Markkus Keel. Lõpliku valiku EM-il mängiva 14 mehe osas teeb peatreener reede õhtul.

Eesti võõrustab Saku Suurhallil alagrupiturniiri 1.-9. septembril. Ülejäänud kolm meeste alagrupiturniiri toimuvad Poolas (Krakow), Tšehhis (Ostrava) ning Soomes (Tampere). Eesti on ühes alagrupis Läti, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia ning Horvaatiaga.

Eesti koondise mängude graafik:

1. september kell 19:00 Eesti – Läti

4. september kell 16:00 Eesti – Slovakkia

5. september kell 16:00 Eesti – Saksamaa

7. september kell 20:00 Eesti – Horvaatia

9. september kell 20:00 Eesti – Prantsusmaa